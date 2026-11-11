Gobierno anuncia que congelará precios de combustibles hasta febrero de 2027 y revertirá alza de este jueves

11 nov. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno anunció este miércoles el congelamiento de los precios de los combustibles hasta febrero de 2027, en el marco de la paralización de camioneros que ya se extiende por casi dos días.

Además, informó que revertirá el alza de los combustibles prevista para este jueves, evitando así un nuevo incremento en los valores que pagan los consumidores.

Los anuncios los hizo el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, en un punto de prensa en La Moneda tras finalizar la reunión con la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte.

Congelarán precio de combustibles y revertirán alza de este jueves

En primer lugar, el secretario de Estado indicó que este jueves ingresarán un proyecto de ley "que en su primer artículo señala que el alza de los combustibles producto de la aplicación del MEPCO el día de mañana, que tiene un alza de $42 en el diésel y $39 en las gasolinas, se va a revertir con esta iniciativa de ley".

"El revertir esta alza de precios sería a contar de la próxima semana, porque requiere una tramitación legal. Si el proyecto está despachado y promulgado el próximo día martes, el jueves de la próxima semana se anula el alza de los $42 pesos del diésel de $39 pesos en la gasolina", explicó Alvarado.

En segundo lugar, declaró que el gobierno ha decidido "congelar el alza del precio de los combustibles hasta los primeros días del mes de febrero próximo (2027)".

"Vale decir, en los próximos casi 90 días no van a existir alzas de combustibles y, entre medio de la próxima semana, vamos a revertir el alza que se genera mañana de los $42 y $39 pesos para el diésel y gasolina, respectivamente", reiteró".

Impuesto específico

Sobre la eliminación del impuesto específico, una de las principales demandas de los camioneros, Alvarado señaló que en las conversaciones anteriores "nos habíamos comprometido a evaluar la continuidad del beneficio de recuperación del impuesto específico".

Dicho beneficio "está establecido en una ley vigente que vence en el próximo mes de diciembre"; sin embargo, aseguró que van a "prorrogar esa iniciativa hasta el mes de diciembre del año 2027".

Además, explicó que el gremio del transporte "tiene un problema cuando el impuesto específico es negativo, tienen que declararlo en el formulario 29 del pago del impuesto mensual, y cuando es negativo se genera un pago adicional".

Al respecto, indicó que "esto se va a corregir para que no exista ese efecto y ese pago pueda ser compensado con el impuesto cuando tenga su carácter positivo".

"Por lo tanto, un desembolso que estaba haciendo el gremio del transporte en los últimos meses, producto del componente variable negativo del impuesto específico, se va a revertir también en este proyecto de ley", añadió.

Camioneros continuarán con el paro

Pese a estos anuncios, el gremio de camioneros del norte decidió continuar con la paralización. "Ellos se deben a sus bases", aunque "reconocen el esfuerzo del gobierno", señaló el ministro.

"Comparten lo que vamos a hacer, pero en definitiva tienen que convencer a sus bases y esperamos que en los próximos días tengan la disposición de sumarse a esta buena noticia", agregó.

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