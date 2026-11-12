Armada y Sernapesca mantienen estrecho monitoreo por tránsito de buques pesqueros chinos en Chiloé

12 nov. 2026 - 16:38 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo de fiscalización y seguimiento permanente mantienen la Armada de Chile y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) frente al desplazamiento de dos embarcaciones pesqueras de bandera China que atraviesan la zona marítima de Chiloé, tras zarpar desde un astillero en Talcahuano con destino al sector Posesión, en Punta Arenas.

De acuerdo con los antecedentes publicados por el portal SoyChile.cl, durante la jornada previa una de las naves fue ubicada a unas 20 millas náuticas al oeste del faro Corona, en Ancud, mientras que la segunda se desplazaba a 55 millas al noroeste de dicha señalización marítima.

Llamado a la calma al sector pesquero artesanal

Ante la inquietud que suele generar la presencia de flotas internacionales en aguas australes, el gobernador marítimo de Castro, capitán de navío Ricardo Cárcamo, entregó un mensaje de tranquilidad a los pescadores artesanales de la zona, asegurando que el desplazamiento cumple con la normativa vigente.

"El tránsito se desarrolla bajo los procedimientos establecidos por el Estado de Chile y la autoridad naval, incluyendo las coordinaciones para el embarco -programado para anoche- de prácticos de canales que asistirán a las naves en su paso por aguas interiores", detalló la autoridad marítima al citado medio.

Asimismo, el oficial recalcó que la vigilancia sobre ambos navíos se sostendrá durante todo su trayecto mediante embarcaciones patrulleras y sistemas tecnológicos de control del tráfico marítimo.

Seguimiento satelital y resguardo ambiental

En paralelo al despliegue naval, Sernapesca activó sus propios protocolos de supervisión para garantizar que las naves respeten la legislación vigente durante su navegación por aguas jurisdiccionales.

Según explicó el director regional del organismo, Cristián Hudson, la entidad está "realizando un monitoreo satelital de dichas embarcaciones para velar que se cumplan las normas pesqueras nacionales e internacionales en todo nuestro territorio", labor cuyos antecedentes además están siendo coordinados con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).