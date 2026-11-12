Camioneros hacen bloqueos en la Ruta 5 Norte en Quilicura: "No es posible que nuestro gremio esté dividido"

12 nov. 2026 - 14:26 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de camioneros llegó este jueves hasta la comuna de Quilicura para manifestarse por el alza en el precio de los combustibles, específicamente, en la Ruta 5 Norte, donde hubo bloqueo de pistas.

El relato de camioneros en Quilicura

Agustín, un camionero que acudió al lugar, conversó con Meganoticias Alerta y manifestó que "llegamos ayer a las 7 u 8 de la noche, intentando que se pueda solucionar lo que estamos pidiendo".

Sobre lo que solicitan, dijo que "estamos pidiendo rebaja del pétroleo, tratar de que el TAG lo puedan bajar".

"A mí como conductor me afecta en los sentidos de que la ganancia para los dueños son menores y para nosotros los conductores baja el sueldo", sostuvo.

"Necesitamos unión y fuerza"

Cristopher, otro camionero en la misma manifestación, destacó que "no es posible que nuestro gremio esté dividido o separado. Necesitamos unión y fuerza".

Acerca de su situación personal, agregó que "tengo dos hijas y a fin de mes nace la otra niña mía. Está a punto de nacer y estoy apoyando acá. Necesitamos fuerza y unión".

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