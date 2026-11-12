Bono PAD para reconstrucción mamaria con implante: ¿Cuánto paga el usuario en Fonasa?

12 nov. 2026 - 15:00 hrs.

El Bono PAD para la reconstrucción mamaria con implante (segundo tiempo quirúrgico) permite a las pacientes acceder a una cirugía reconstructiva con un valor fijo y conocido de antemano, facilitando una cobertura integral tras intervenciones médicas de alta complejidad.

Esta alternativa de financiamiento está pensada para afiliados a Fonasa que buscan realizarse el procedimiento en clínicas o centros privados en convenio, garantizando atención de calidad sin sorpresas en la cuenta final.

¿Cuánto paga un paciente por la reconstrucción mamaria con Bono PAD?

El costo total de la intervención llega a los $2.905.770, pero bajo este mecanismo el usuario solo debe asumir el 50% del arancel como copago, mientras que la otra mitad es cubierta por la institución de salud.

Valor total del procedimiento: $2.905.770

Copago del usuario (50%): $1.452.880

Para facilitar el pago de esta suma, Fonasa entrega un préstamo médico del 85% sobre el copago, equivalente a $1.234.950. Con este beneficio, el paciente abonará solo la diferencia restante al momento del alta ($217.930) y podrá pactar el saldo del crédito en cuotas mensuales.

¿Qué insumos y servicios médicos incluye el Bono PAD?

Al adquirir este bono para cirugía mayor, el arancel cubre la totalidad de la atención requerida durante el proceso hospitalario, evitando cobros adicionales por:

Días cama y estancia hospitalaria.

Exámenes de laboratorio e imagenología pre y postoperatorios.

Fármacos, insumos e instrumental quirúrgico, incluyendo el implante mamario.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

El requisito principal es pertenecer a los tramos B, C o D de Fonasa, contar con la indicación médica correspondiente emitida por un cirujano y coordinar la intervención en un prestador privado que tenga el convenio activo para esta prestación.