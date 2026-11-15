Meganoticias en gira del papa León XIV por Perú: Periodista Daniela Valdés cubre su paso por el Cusco, Pucallpa y Lima

15 nov. 2026 - 15:47 hrs.

¿Qué pasó?

Meganoticias continúa cubriendo la gira del papa León XIV por Perú. La periodista Daniela Valdés sigue su paso por el Cusco, Pucallpa y Lima, ciudad donde llegará esta noche para descansar y realizar una masiva misa mañana lunes.

Viajes, misas y fieles

El papa llegó este domingo a Cusco, a 3.400 metros de altitud en los Andes peruanos, en una de las jornadas particularmente más demandantes de su intensa gira por Sudamérica, un mes después de su operación por un cáncer de pulmón.

Niños con ponchos, niñas con polleras, vestimentas típicas de la serranía peruana, recibieron al sumo pontífice al descender del avión. También lo guardaba una comitiva oficial.

El líder de los 1.400 millones de católicos regresó el miércoles a Perú, donde vivió casi dos décadas, en la última etapa de una intensa gira de 12 días que incluyó Uruguay y Argentina.

Tras aterrizar en Cusco, León XIV subió aún unos cientos de metros más para llegar a Saqsaywaman, una imponente fortaleza precolombina de piedras gigantescas, donde se reunirá con agrupaciones que cultivan tradiciones religiosas populares.

Después voló a Pucallpa, en la calurosa Amazonía peruana, donde fue esperado por representantes de pueblos indígenas.

"Gracias por su cariño, el apoyo, sus oraciones, en particular por mi salud que en estos momentos de prueba (...), con la ayuda de Dios, estoy superando", declaró el viernes el papa en una multitudinaria misa con los fieles de su "querida" diócesis, bajo un calor sofocante.

En su viaje por Sudamérica, León XIV buscó revivir la fe en una región donde los católicos se reducen. Dirigió sus discursos a defender a los pobres, denunció la violencia y lamentó la caída de la natalidad. Esta noche dormirá en Lima, casi cerrando su gira por tres países de Sudamérica.

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