Presidente Javier Milei llora al despedir al papa León XIV tras su visita a Argentina

11 nov. 2026 - 17:34 hrs.

¿Qué pasó?

Una emotiva escena protagonizó el Presidente de Argentina, Javier Milei, durante la despedida del papa León XIV, quien este miércoles finalizó su visita apostólica a aquel país y emprendió viaje rumbo a Perú.

El momento ocurrió en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, donde el mandatario argentino acompañó al sumo pontífice hasta el avión.

El momento en que Milei rompió en llanto

La escena que llamó la atención se produjo cuando el Papa comenzó a subir los peldaños de la escalinata del avión.

Antes de ingresar a la cabina, León XIV se dio vuelta para brindar un último saludo a las autoridades argentinas. Fue entonces cuando Milei no pudo contener la emoción y comenzó a llorar ante la partida del líder de la iglesia católica.

AFP

El papa viajó a Perú tras su visita a Argentina

La despedida marcó el cierre de la visita apostólica de León XIV a Argentina, donde permaneció durante cuatro jornadas antes de continuar su viaje hacia Lima.

Durante su paso por el país, el pontífice hizo un llamado a promover una economía más inclusiva y reforzar la protección de las personas vulnerables.

Sus declaraciones fueron interpretadas por distintos sectores como una crítica a las políticas del gobierno de Javier Milei, particularmente por los recortes de subsidios impulsados por su administración.