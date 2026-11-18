18 nov. 2026 - 07:48 hrs.

¿Qué pasó?

En una investigación que se extendió por 10 meses, la unidad antidrogas de Carabineros detuvo a 6 personas que ocupaban elementos químicos que, al ser mezclados con droga, generaban una peligrosa sustancia. En el operativo allanaron 4 domicilios: 3 en Pedro Aguirre Cerda y uno en Santiago Centro.

Los detenidos pasaron a control de detención por la infracción a la ley 20.000 y tráfico de precursores químicos. Todos estos productores eran comercializados en un local en San Diego bajo la modalidad de "growshop".

Venta por redes sociales y más de media tonelada incautada

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Sección Sustancias Químicas del OS7, que trabajó en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, las indagatorias se iniciaron en enero de este año tras detectar la comercialización sospechosa de estos insumos a través de redes sociales.

Con el avance de las diligencias, los investigadores establecieron que una mujer lideraba la red de distribución.

Durante la jornada del lunes se concretó su captura junto a otros dos integrantes en Pedro Aguirre Cerda, mientras que otras tres personas fueron arrestadas en el local comercial ubicado al interior de una galería en las inmediaciones de San Diego y el Barrio Franklin, el cual operaba como centro de acopio.

En total, el procedimiento permitió incautar más de 534 kilos de compuestos, de los cuales 417 kilos corresponden a sustancias químicas controladas:

238 kilos de cafeína .

. 69 kilos de lidocaína .

. 52 kilos de permanganato de potasio .

. 52 kilos de metabisulfito .

. 5 kilos de bicarbonato de amonio.

A ello se sumaron otros 117 kilos de sustancias adicionales, como percarbonato de sodio, ácido oxálico, policloruro de aluminio y bentonita sódica, además de dinero en efectivo, un furgón y una prensa hidráulica destinada a la producción de resina de THC.

Tras ser puestos a disposición del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, cinco de los imputados, todos adultos de nacionalidad chilena, quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que una sexta mujer quedó apercibida a la espera de citación.