18 nov. 2026 - 10:30 hrs.

Un impactante episodio de sus primeros años en televisión recordó Denise Rosenthal, quien reveló que sufrió una agresiva reacción por parte de un actor durante las grabaciones de una teleserie nacional.

La artista abordó esta experiencia en una conversación con el podcast 2 Compleys y Wantán, donde contó que el hecho ocurrió cuando tenía cerca de 20 años y compartía elenco con un intérprete que, según sus palabras, tuvo una actitud hostil hacia ella.

"Una vez en una teleserie había un actor que me trató como la m...", comenzó relatando la cantante, quien participó en producciones como Corazón Rebelde, El blog de la Feña y El Camionero.

De acuerdo con su testimonio, el conflicto se originó durante la grabación de una escena grupal que ya habían repetido varias veces. En ese momento, uno de sus compañeros comenzó a dar instrucciones al resto del elenco, contradiciendo las indicaciones del director.

El comentario que desató la furia del actor

Ante la situación y luego de varias repeticiones de la misma escena, Denise decidió intervenir y realizó un comentario que terminó desatando la molestia del intérprete.

"Ya era como sexta vez, estábamos todos chatos, y yo dije: '¿Les parece si seguimos la instrucción del director?'. En buena", recordó.

Sin embargo, su sugerencia no fue bien recibida por su compañero, quien habría reaccionado de manera desmedida frente al resto del equipo: "Él se lo tomó pésimo. Yo tenía como 20 años, estaba recién partiendo, pero ya llevaba varias series, tenía experiencia, había tenido protagónicos, entonces eso igual le picaba a mucha gente, y este h... se desbordó", relató.

La situación escaló aún más cuando el actor comenzó a gritarle delante de sus compañeros de trabajo: "Me empezó a gritar: '¿Qué te crees? Este es mi primer protagónico, y tú que ni siquiera estudiaste teatro'", recordó Rosenthal.

"Me sentí muy violentada"

La cantante también sinceró cómo enfrentó aquel episodio, reconociendo que la reacción de su colega la dejó completamente afectada: "Me sentí muy violentada, fue superfuerte; además de que era chica, es humillante", expresó.

Asimismo, explicó que en ese entonces no se sentía completamente integrada al mundo de la actuación, debido a que no había estudiado teatro, lo que hizo todavía más difícil enfrentar la situación: "Fue muy incómodo, entonces me puse a llorar, no supe cómo reaccionar ni defenderme", confesó.

Pese a la gravedad del episodio que describió, Denise Rosenthal optó por no revelar la identidad del actor involucrado, evitando así profundizar en una eventual polémica sobre lo ocurrido durante aquella producción televisiva.

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