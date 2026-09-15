Fiestas Patrias: el panorama para los fanáticos del cine que buscan una alternativa familiar

15 sept. 2026 - 14:20 hrs.

Las Fiestas Patrias son una de las celebraciones más esperadas del año en Chile, una fecha marcada por reuniones familiares, gastronomía típica y actividades para disfrutar durante varios días.

Aunque las fondas y ramadas suelen concentrar gran parte de la atención, cada año aparecen nuevas alternativas para quienes buscan celebrar de una manera diferente y combinar las tradiciones con experiencias pensadas para toda la familia.

En Santiago, los panoramas alternativos permiten escapar por algunas horas de los lugares más concurridos. Restaurantes, espacios culturales y centros de entretenimiento ofrecen opciones para compartir entre adultos y niños durante estas fechas.

Un ambiente de película

En pleno polo gastronómico de Patio Bellavista, Cinema propone una experiencia que mezcla gastronomía, coctelería y escenarios inspirados en reconocidas películas y sagas de la cultura popular.

Uno de sus principales atractivos es la ambientación inspirada en Shrek, que recrea escenas de la película y ofrece distintos espacios para fotografiarse junto a sus personajes. La propuesta familiar también incluye un sector de juegos de más de 100 metros cuadrados.

Los niños pueden pintar, jugar y participar en distintas actividades. Además, los espacios inspirados en Piratas del Caribe y Harry Potter incorporan personajes que interactúan con ellos los viernes, sábados y domingos.

Para los adultos, existen ambientes inspirados en producciones como The Hangover, Annabelle, El Exorcista, The Shining y La Monja, ampliando el recorrido hacia distintos géneros cinematográficos.

La carta incluye el clásico terremoto

La propuesta se complementa con gastronomía y coctelería, mientras el espacio también está preparado para cumpleaños, celebraciones y eventos corporativos de hasta aproximadamente 200 personas.

Durante Fiestas Patrias, el lugar se suma a la programación de Patio Bellavista, que contempla juegos típicos y actividades familiares. La carta incluye preparaciones como el tradicional terremoto.

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Uno de los elementos que busca mantener renovada la experiencia es la incorporación de nuevos animatronics, personajes y elementos de distintas películas aproximadamente cada 15 días.

De esta manera, la propuesta apunta a que cada visita pueda ser diferente, convirtiéndose en una alternativa para quienes durante estas Fiestas Patrias buscan compartir en familia sin dejar de lado el entretenimiento.

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