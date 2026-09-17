¿Cómo hacer un asado sin carbón ni quincho?: Conoce las opciones para disfrutar estas Fiestas Patrias en un departamento

17 sept. 2026 - 02:45 hrs.

¿Qué pasó?

El asado es uno de los protagonistas de Fiestas Patrias en Chile, pero no todos los hogares cuentan con patio, quincho o un espacio donde utilizar carbón o una parrilla a gas.

Pero vivir en un departamento o no contar con patio ya no implica renunciar al asado del 18.

Conoce técnicas para reducir el humo y utensilios que te pueden ser de utilidad, como parrillas eléctricas que permiten cocinar carnes, anticuchos, longanizas y verduras en espacios más pequeños, con control de temperatura y alternativas para incorporar aromas y sabor ahumado.

¿Cómo cocinar sin parrilla tradicional en Fiestas Patrias?

Para un asado indoor conviene privilegiar preparaciones que permitan controlar fácilmente el punto de cocción y que no necesiten varias horas en la parrilla.

Carnes en porciones individuales, anticuchos, pollo, longanizas y verduras son alternativas que se adaptan especialmente bien a este formato. En cortes de mayor grosor, mantener una temperatura estable y evitar manipular constantemente la carne ayuda a conseguir una cocción más pareja.

Además, la parrilla eléctrica también permite incorporar alternativas diferentes al asado tradicional. Zapallo italiano, pimentones, champiñones, cebolla, choclo e incluso frutas como la piña pueden utilizarse como acompañamientos o preparaciones para compartir.

Algunas ideas que te pueden ser útiles:

Anticuchos de carne y verduras: Permiten combinar distintos ingredientes, controlar fácilmente la cocción y preparar varias porciones utilizando poco espacio.





Carnes en cortes individuales: Las porciones de tamaño similar facilitan conseguir puntos de cocción parejos y reducen el tiempo necesario de preparación.





Longanizas con verduras grilladas: Una alternativa que mantiene uno de los clásicos del 18 y permite preparar simultáneamente los acompañamientos.





Pollo marinado con hierbas: Ajo, cítricos y hierbas frescas permiten aportar aroma antes y durante la cocción.





Parrillada de verduras: Pimentones, cebollas, champiñones, zapallo italiano y choclo pueden acompañar las carnes o convertirse en protagonistas de la mesa.

¿Cómo conseguir sabor ahumado en un asado sin carbón?

Una de las principales preguntas al preparar un asado sin carbón es qué ocurre con el característico aroma ahumado de la parrilla.

Las nuevas tecnologías para cocinar en interiores han comenzado a incorporar funciones destinadas precisamente a ese objetivo. Por ejemplo, la Parrilla Philips HD6212/90, cuenta con un ahumador integrado y un infusor, que permite utilizar hierbas, vino u otros ingredientes para aportar aromas durante la preparación.

El equipo incluye, además, cinco niveles de temperatura con un lado grill y otro plano. Asimismo, ingredientes como romero, tomillo, ajo, vino o distintas combinaciones de hierbas permiten experimentar con aromas y sabores durante la cocción, sin depender exclusivamente del carbón.

¿Cómo hacer un asado en departamento con menos humo?

El humo es una de las principales dificultades cuando se quiere cocinar a la parrilla en espacios interiores. Por eso es importante contar con una ventilación adecuada y utilizar equipos diseñados específicamente para este tipo de preparación.

En el caso de la parrilla eléctrica Philips, la marca señala que su diseño permite generar hasta 45% menos humo. También incorpora drenaje de grasa y una tapa de vidrio que permite contener mejor la cocción.

Estas características entregan una alternativa para hogares que no cuentan con terraza o quincho y para reuniones más pequeñas en las que utilizar una parrilla tradicional puede resultar poco práctico.