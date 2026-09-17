Guía para empeñar una joya en la Tía Rica: Así puedes realizar el proceso que entrega hasta $500 mil por prenda

17 sept. 2026 - 09:00 hrs.

Para empeñar una joya en la Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep), conocida popularmente como la Tía Rica, debes hacer el trámite en persona en sus sucursales. Este crédito social e inmediato no requiere evaluar tu Dicom ni antecedentes comerciales.

Requisitos para el trámite

Para concretar el trámite, debes tener en consideración lo siguiente:

Edad : Tener 18 años o más.

: Tener 18 años o más. Identificación : Presentar cédula de identidad vigente (o pasaporte/cédula para extranjeros).

: Presentar cédula de identidad vigente (o pasaporte/cédula para extranjeros). Objeto a empeñar: Llevar la joya de oro, platino o reloj de valor que se dejará en garantía.

Paso a paso del proceso

Visita la sucursal : Acude a la unidad de crédito de la Dicrep más cercana con tu cédula y las piezas que deseas empeñar.

: Acude a la unidad de crédito de la Dicrep más cercana con tu cédula y las piezas que deseas empeñar. Tasación en el momento : Un tasador fiscal examina las joyas para comprobar su autenticidad, metales (quilates del oro) y peso, y fija un valor de avalúo.

: Un tasador fiscal examina las joyas para comprobar su autenticidad, metales (quilates del oro) y peso, y fija un valor de avalúo. Monto a recibir : El especialista determina el monto máximo del préstamo según el avalúo, el cual no puede superar los $500 mil para alhajas y $200 mil por otros objetos.

: El especialista determina el monto máximo del préstamo según el avalúo, el cual no puede superar los $500 mil para alhajas y $200 mil por otros objetos. Firma de la póliza : Si aceptas las condiciones, se genera la póliza de empeño que detalla el préstamo y los plazos.

: Si aceptas las condiciones, se genera la póliza de empeño que detalla el préstamo y los plazos. Cobro del dinero: Recibes el pago de forma inmediata en la caja (en efectivo o transferencia).

Plazos y rescate de la joya

En cuanto al plazo de pago, el crédito se otorga por un periodo inicial de 6 meses.

Además, se puede renovar por 6 meses más (por una sola vez), pagando los intereses y derechos correspondientes antes del vencimiento.

Finalmente, recuperas tu joya una vez que pagas el préstamo completo con sus intereses.