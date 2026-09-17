Guía para empeñar una joya en la Tía Rica: Así puedes realizar el proceso que entrega hasta $500 mil por prenda
- Por Diego Alonzo
Para empeñar una joya en la Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep), conocida popularmente como la Tía Rica, debes hacer el trámite en persona en sus sucursales. Este crédito social e inmediato no requiere evaluar tu Dicom ni antecedentes comerciales.
Requisitos para el trámite
Para concretar el trámite, debes tener en consideración lo siguiente:
- Edad: Tener 18 años o más.
- Identificación: Presentar cédula de identidad vigente (o pasaporte/cédula para extranjeros).
- Objeto a empeñar: Llevar la joya de oro, platino o reloj de valor que se dejará en garantía.
Paso a paso del proceso
- Visita la sucursal: Acude a la unidad de crédito de la Dicrep más cercana con tu cédula y las piezas que deseas empeñar.
- Tasación en el momento: Un tasador fiscal examina las joyas para comprobar su autenticidad, metales (quilates del oro) y peso, y fija un valor de avalúo.
- Monto a recibir: El especialista determina el monto máximo del préstamo según el avalúo, el cual no puede superar los $500 mil para alhajas y $200 mil por otros objetos.
- Firma de la póliza: Si aceptas las condiciones, se genera la póliza de empeño que detalla el préstamo y los plazos.
- Cobro del dinero: Recibes el pago de forma inmediata en la caja (en efectivo o transferencia).
Plazos y rescate de la joya
En cuanto al plazo de pago, el crédito se otorga por un periodo inicial de 6 meses.
Además, se puede renovar por 6 meses más (por una sola vez), pagando los intereses y derechos correspondientes antes del vencimiento.
Finalmente, recuperas tu joya una vez que pagas el préstamo completo con sus intereses.
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