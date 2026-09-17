Robo a funcionaria de Presidencia en San Miguel: PDI investiga sustracción de especies desde su departamento

17 sept. 2026 - 11:22 hrs.

¿Qué pasó?

Una funcionaria de Presidencia de la República sufrió un robo en su departamento ubicado en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana.

Los hechos ocurrieron mientras la trabajadora del Estado no se encontraba en el domicilio. De hecho, fue la propia asistente de producción de la Presidencia quien denunció el ilícito al constatar lo sucedido al llegar a su propiedad.

Puerta forzada y las especies sustraídas

De acuerdo con los antecedentes del caso, el delito quedó al descubierto durante la noche del miércoles 16 de septiembre en un inmueble de Avenida Salesianos, cuando la víctima de 44 años advirtió que desconocidos habían ingresado tras forzar la puerta de acceso principal.

Entre los objetos robados se cuentan joyas, tecnología de uso personal como una tablet y un computador portátil, además de tres discos duros, una medalla corporativa y otros artículos de valor que deberán ser avaluados ante el Ministerio Público.

La versión de Presidencia y las diligencias en curso

Según dio a conocer Emol, desde el equipo de Prensa de Presidencia confirmaron lo ocurrido y aclararon la naturaleza de los objetos robados, descartando que hubiera equipos institucionales comprometidos. "Efectivamente, en horas de la noche, una funcionaria del equipo de producción de la Presidencia fue objeto de un robo en su domicilio particular. Todas las pertenencias sustraídas eran de propiedad de la funcionaria y no de Presidencia", puntualizaron.

Por orden de la Fiscalía Local, los peritajes quedaron a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI). Los detectives se desplegaron en el lugar para levantar evidencia y revisar los registros de las cámaras de seguridad del edificio, lo que resultará clave para identificar a los responsables.