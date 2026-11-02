Chile se prepara para la llegada de TikTok Shop: Así funcionará la plataforma con énfasis en los creadores de contenido

02 nov. 2026 - 15:37 hrs.

¿Qué pasó?

Astrid Mirkin, gerenta general de TikTok para Sudamérica y Miami, reveló cómo funcionará TikTok Shop, cuyo arribo ya se está preparando a Chile.

La ejecutiva explicó que esta herramienta busca que los usuarios puedan adquirir sin fricciones los productos que ven en la app. La idea es que el contenido funcione como una vitrina de descubrimiento y que, desde ahí, la persona pase a una compra directa e inmediata de lo que quiere en ese momento, informó La Tercera.

Los creadores están en el centro

El modelo pone a los creadores de contenido en el centro del ecosistema. Las marcas se apoyan en ellos para comunicar la propuesta de valor de sus productos con el lenguaje y los códigos propios de la red social, en lugar de recurrir a la publicidad tradicional.

Aunque TikTok Shop todavía no tiene fecha para habilitarse en el país, la empresa ya empezó a trabajar con anunciantes.

Durante el Cyber Monday de octubre realizó su primer evento de live shopping en Chile. Según Mirkin, el objetivo es que las marcas practiquen para llegar mejor preparadas cuando el servicio se active.

¿Competencia para Mercado Libre?

La ejecutiva descartó que busquen quitarle terreno a los actores actuales. Dijo que la compañía no cree que vaya a competir con Mercado Libre, y que el e-commerce regional aún tiene espacio para crecer. Antes de llegar a Chile, la prioridad es consolidar las operaciones en México y Brasil.

Chile figura entre los tres países de la región con mayor penetración de usuarios. Los ingresos de TikTok en el país subieron un 40% interanual en su primer año de operación comercial, y el e-commerce dentro de la plataforma creció 383%.

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