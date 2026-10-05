¿Tu hijo usa TikTok? Lanzan en Chile la primera "guía para madres, padres y cuidadores" sobre esa red social

05 oct. 2026 - 17:30 hrs.

¿Qué pasó?

TikTok lanzó en Chile su primera “Guía para madres, padres y cuidadores”, un documento que reúne las principales herramientas de seguridad, privacidad y bienestar disponibles en la plataforma para acompañar a los adolescentes en su experiencia digital.

La iniciativa fue desarrollada junto a la Fundación Kodea y busca entregar a las familias información práctica para conocer las funciones de la aplicación, configurar las cuentas y establecer acuerdos sobre el uso de redes sociales y dispositivos.

El lanzamiento se realizó este lunes en INACAP y contó con la participación de autoridades, organizaciones de la sociedad civil, representantes de organismos regionales y periodistas. La guía se encuentra disponible de manera gratuita y también contempla talleres presenciales que serán realizados en distintas regiones del país.

Más de 50 funciones de protección

De acuerdo con TikTok, las cuentas de adolescentes tienen más de 50 funciones y configuraciones de seguridad, privacidad y protección activadas de manera predeterminada.

La plataforma establece distintas restricciones dependiendo de la edad del usuario. TikTok está dirigida a personas mayores de 13 años y señala que elimina a nivel global alrededor de 6 millones de cuentas al mes por sospechas de pertenecer a menores de esa edad.

Entre las medidas disponibles se encuentran limitaciones para determinadas funciones y configuraciones más restrictivas para usuarios menores de 18 años.

¿Qué pueden hacer los padres?

Una de las principales herramientas que aborda la guía es “Sincronización Familiar”, función que permite vincular la cuenta de un adulto con la de un adolescente para gestionar de manera remota distintos ajustes de bienestar, contenido y privacidad.

A través de esta herramienta, madres, padres y cuidadores pueden establecer límites de tiempo de pantalla, programar momentos de desconexión y controlar determinadas configuraciones de la cuenta.

En los perfiles de adolescentes de entre 13 y 17 años, el límite de tiempo de pantalla está establecido por defecto en 60 minutos diarios, según la información entregada por la compañía.

Restricciones según la edad

Las medidas de protección también cambian dependiendo de la edad del adolescente. En las cuentas de usuarios de 13 a 15 años, los perfiles se configuran automáticamente como privados. Además, estos usuarios no pueden recibir mensajes directos ni acceder a funciones como Dúo, Pegar o Descargas.

Los mensajes directos están disponibles a partir de los 16 años, mientras que los menores de 18 años no pueden realizar transmisiones en vivo ni enviar regalos virtuales.

TikTok también aplica restricciones a las notificaciones. En las cuentas de 13 a 15 años, estas se desactivan de manera predeterminada desde las 21:00 horas, mientras que para adolescentes de 16 y 17 años ocurre desde las 22:00 horas.

Una herramienta para conversar en familia

La propuesta no se limita a configurar controles. La guía también recomienda que los adultos conozcan la plataforma y mantengan conversaciones con los adolescentes sobre seguridad, privacidad y bienestar digital.

Desde Kodea destacaron que el acompañamiento familiar debe combinar herramientas de protección con educación digital, especialmente frente a los desafíos que plantea el uso de nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.

“Necesitamos también dar herramientas a las familias para acompañarlos y trabajar en conjunto con las plataformas para generar entornos seguros y adecuados para su edad”, señaló Mónica Retamal, directora ejecutiva de Kodea.

También habrá talleres en distintas regiones

Además de la guía descargable, Kodea implementará talleres presenciales en distintas regiones del país, orientados a familias y comunidades.

Las actividades abordarán temas como los riesgos y oportunidades del entorno digital según la edad, herramientas de seguridad y privacidad disponibles en TikTok y la creación de acuerdos familiares para el uso de celulares y redes sociales.

La plataforma también anunció para este martes 6 de octubre un entrenamiento dirigido a fiscales de todo el país, realizado junto con ICMEC y el equipo de Trust & Safety de TikTok, y coordinado con el Ministerio Público. La instancia estará enfocada en fortalecer capacidades para investigar delitos contra menores en entornos digitales y en los mecanismos de cooperación con las autoridades judiciales.