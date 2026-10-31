El fenómeno de El Niño podría aumentar los casos de problemas gastrointestinales: qué factores elevan el riesgo

31 oct. 2026 - 15:45 hrs.

Los cambios en las condiciones climáticas no solo tienen consecuencias en el medioambiente y la infraestructura. También pueden influir directamente en la salud de las personas, especialmente cuando las precipitaciones provocan inundaciones y afectan la calidad del agua.

Este escenario genera preocupación ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño en Sudamérica. La contaminación de fuentes de agua puede facilitar la transmisión de microorganismos y aumentar la aparición de cuadros gastrointestinales, entre ellos episodios de diarrea.

La Sociedad de Infectología Argentina ha advertido sobre este riesgo para los países del Cono Sur. “Esta gran cantidad de lluvias genera contaminación de las aguas, inundaciones, y está visto que generan tasas de diarrea mucho más altas”, explicó Laura Manzano, Medical Lead de Opella para Cono Sur.

El impacto de los problemas digestivos también alcanza la vida diaria. Un estudio de Ipsos realizado en 2022 a 300 adultos chilenos con síntomas al menos dos veces al mes mostró que un 43% veía afectada su productividad laboral, mientras que un 45% perdía tiempo de calidad con familiares y amigos.

En este contexto, los probióticos son utilizados en distintos escenarios clínicos, tanto en niños como en adultos, para contribuir al equilibrio de la microbiota intestinal. Su elección, sin embargo, debe considerar las características de cada formulación y la evidencia científica disponible.

Orientación profesional

La especialista también destacó la importancia de contar con orientación profesional frente a episodios digestivos. “No todos tienen las mismas características ni cuentan con la misma evidencia”, señaló Manzano al referirse a las diferencias entre los probióticos.

En este escenario se enmarca la llegada a Chile de Enterogermina, marca con más de 65 años de trayectoria y una formulación de cuatro cepas de Bacillus clausii. Según explicó Manzano, sus esporas pueden atravesar el sistema digestivo y llegar vivas al intestino. La presentación viene lista para consumir y puede utilizarse desde los tres meses de vida, aunque siempre es recomendable consultar a un profesional de la salud.

La especialista agregó que sus cepas son resistentes a determinados antibióticos, característica relevante cuando estos tratamientos alteran la microbiota intestinal. Su uso debe considerar las indicaciones correspondientes y no reemplaza la evaluación médica ante diarrea persistente, deshidratación u otros síntomas de alarma.

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