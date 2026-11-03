Ruta 68 tendrá importante cambio: Vía soterrada, más pistas y nuevos túneles entre Santiago y Valparaíso

03 nov. 2026 - 16:37 hrs.

Una importante transformación experimentará la Ruta 68, principal conexión entre Santiago y Valparaíso. La segunda concesión de la autopista contempla una serie de obras destinadas a aumentar su capacidad vial, mejorar la conectividad y reforzar la seguridad de quienes transitan por ella.

Uno de los primeros proyectos de esta iniciativa ingresó a tramitación ambiental el 30 de octubre de 2026. Se trata del mejoramiento del tramo comprendido entre el enlace Pajaritos y el peaje Lo Prado, que considera una inversión de US$570 millones y contempla intervenciones en las comunas de Estación Central, Lo Prado y Pudahuel.

¿Qué cambios tendrá la Ruta 68 en Santiago?

Una de las principales modificaciones será el soterramiento de la autopista entre el sector Pajaritos y el enlace Américo Vespucio. En ese tramo se proyecta una vía subterránea con tres pistas por sentido.

En tanto, entre el enlace Vespucio y el enlace Costanera Norte, la carretera pasará de dos a tres pistas por sentido. Posteriormente, desde Costanera Norte hasta el peaje Lo Prado, aumentará de dos a cuatro pistas por sentido, según consignó Pulso.

De esta manera, el proyecto busca ampliar la capacidad de circulación de uno de los principales accesos a la capital.

Nuevos puentes, enlaces y ciclovías

Las intervenciones no estarán limitadas a la ampliación de las calzadas. La iniciativa también contempla rectificaciones de trazado, mejoramiento de enlaces, retornos, atraviesos, puentes y conexiones viales.

A esto se sumarán obras complementarias como calles de servicio, pasarelas peatonales, veredas, ciclovías, paraderos de buses, iluminación, señalización y sistemas de drenaje.

El proyecto también considera la construcción de un parque de 30 mil metros cuadrados, denominado Parque Intercomunal Lo Prado, además de un centro de interpretación de humedales.

Los otros cambios que contempla la segunda concesión

Aunque el estudio ambiental ingresado en octubre corresponde al tramo urbano entre Pajaritos y Lo Prado, la segunda concesión de la Ruta 68 considera otras modificaciones hacia la costa.

Entre ellas se encuentra la construcción de una nueva calzada con dos pistas reversibles desde el peaje Lo Prado hacia el poniente, que permitirá modificar el sentido de circulación de acuerdo con las necesidades del flujo vehicular.

También se proyecta la construcción de dos nuevos túneles en los sectores Lo Prado y Zapata, cada uno con dos pistas, además de la implementación de pórticos de telepeaje a lo largo de la autopista.

La segunda concesión fue adjudicada a la empresa española Sacyr y contempla una inversión total estimada de US$1.600 millones durante sus 30 años de concesión.

¿Cuándo comenzarían las obras de la Ruta 68?

Según los antecedentes del proyecto ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la fecha estimada para iniciar las obras del tramo urbano es enero de 2028, una vez obtenida la Resolución de Calificación Ambiental correspondiente.

La planificación considera que los trabajos concluyan en enero de 2032, para comenzar la operación de la infraestructura mejorada en marzo de ese mismo año.

Durante la etapa de construcción se estima un promedio de 1.500 trabajadores, con un máximo de 2.000 personas. Para la fase de operación, en tanto, se proyecta una dotación de 300 trabajadores.