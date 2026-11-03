"Cuando tienes gangrena, cortas el pedazo": Matthei asegura que votaría a favor de la AC contra ministro Rabat

03 nov. 2026 - 16:43 hrs.

¿Qué pasó?

La presión sobre el Gobierno de José Antonio Kast en torno a la permanencia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, sumó un nuevo y duro cuestionamiento desde su propio sector. La excandidata presidencial Evelyn Matthei aseguró que, si tuviera un escaño en el Parlamento, votaría a favor de la acusación constitucional que prepara la oposición en medio de la crisis por los decretos de rebajas de condenas a abusadores sexuales de menores.

En conversación con CNN Chile, la exalcaldesa de Providencia aclaró que su postura no responde necesariamente a una infracción por parte del secretario de Estado, sino a una evaluación estrictamente política de viabilidad luego de los hechos.

"Yo creo que la votaría a favor y no porque crea que haya cometido una falla constitucional, sino porque ese ministro ya no es viable, ese ministro no puede seguir siendo el ministro de Justicia", afirmó Matthei.

La crítica al manejo de La Moneda y la comparación con la gangrena

Para la exministra, la estrategia del Ejecutivo de blindar y mantener al titular de Justicia en el cargo solo ha prolongado una crisis innecesaria, generando tensiones con los partidos oficialistas y desgastando a la propia administración.

Matthei cuestionó duramente la resistencia del Gobierno a remover a la autoridad y utilizó una clara analogía para advertir sobre los riesgos de mantener el problema abierto.

"Cuando tú tienes gangrena, tú le cortas el pedazo de gangrena. Si no, se te puede morir el paciente completo. Es que yo no entiendo cómo han logrado desangrarse de esta manera", criticó, añadiendo que la situación debió haberse cerrado en el inicio de la polémica.

Asimismo, advirtió que una eventual salvación de Rabat en el Congreso tras el posible rechazo ante la ya anunciada acusación constitucional no resolvería el fondo del problema político. A su juicio, un ministro en esas condiciones "lo va a pasar muy mal".

Con estas declaraciones, el flanco político del Ministerio de Justicia continúa dilatándose mientras La Moneda evalúa los pasos a seguir frente al inminente avance de la ofensiva parlamentaria en contra de Fernando Rabat.