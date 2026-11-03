Interno abandona sin autorización centro donde cumplía condena en régimen semiabierto en Talca

03 nov. 2026 - 17:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un interno que cumplía condena en un régimen de reinserción social abandonó sin autorización el Centro de Educación y Trabajo (CET) Semiabierto de Talca, en la región del Maule, durante la mañana de este martes.

El recinto penitenciario está ubicado en el camino a San Clemente, en la provincia de Talca. Tras lo ocurrido, Gendarmería coordinó acciones con Carabineros y el Ministerio Público para dar con el paradero del interno.

Gendarmería activó protocolos para ubicar al interno

A través de un comunicado, la Dirección Regional de Gendarmería del Maule confirmó el hecho y detalló las medidas adoptadas tras la salida del recinto.

“De inmediato la institución activó los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, coordinando acciones con Carabineros de Chile y el Ministerio Público, a fin de lograr su pronta ubicación”, informó la institución.

Instruyen sumario administrativo tras lo ocurrido

En paralelo, Gendarmería ordenó una investigación interna para establecer cómo se produjo el abandono del centro y determinar si existen responsabilidades administrativas.

“Se instruyó la realización de un sumario administrativo con el objetivo de esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades”, indicó el organismo.

“Gendarmería de Chile reafirma su compromiso con el fortalecimiento permanente de sus medidas de seguridad y con el adecuado funcionamiento de los distintos regímenes penitenciarios”, concluyó.