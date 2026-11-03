Lluvias seguirán hasta enero: Meteorología proyecta precipitaciones "sobre lo normal" hasta el verano en la Región Metropolitana

03 nov. 2026 - 17:45 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) publicó su boletín de pronóstico estacional para el trimestre noviembre-enero, que anticipa precipitaciones en varias partes del país, incluida la Región Metropolitana.

¿Cómo se viene noviembre en Santiago?

Para noviembre, la DMC proyecta que la precipitación acumulada en Santiago estará sobre lo normal. El rango considerado normal para este mes en la capital es de 0 a 1 milímetro, por lo que el pronóstico apunta a un mes con más lluvia de lo habitual.

De hecho, las primeras precipitaciones de noviembre en la capital se registrarían en la tarde de este martes 3.

Trimestre noviembre-enero en la RM

Al mirar el trimestre completo, el panorama cambia según la zona. En Santiago, la precipitación acumulada entre noviembre y enero aparece como indefinida, es decir, el boletín no se inclina por un escenario bajo, normal o sobre lo normal.

En Melipilla, en cambio, la DMC prevé una precipitación acumulada sobre lo normal en el trimestre. En esa comuna, el rango normal para el periodo es de 3 a 17 milímetros.

¿Qué ocurrirá con la temperatura en la RM?

El pronóstico probabilístico de altas temperaturas para el trimestre noviembre-enero en la RM varía en los ranos de normal y bajo lo normal, es decir con máximas de entre 25°C y 29°C.

No obstante, las mínimas serán sobre lo normal, con temperaturas que irán entre los 10°C y 12°C en las primeras horas de la mañana.

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