Hombre muere tras ingresar a perímetro de recinto de Gendarmería en Coronel

01 nov. 2026 - 17:56 hrs.

¿Qué pasó?

Las circunstancias en que falleció una persona durante un procedimiento de seguridad en un recinto de internación de Coronel, en la Región del Biobío, son investigadas por la Policía de Investigaciones (PDI).

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo, luego de que el individuo ingresara a una zona restringida del establecimiento, pese a las advertencias realizadas por funcionarios de Gendarmería.

La institución penitenciaria confirmó que durante el procedimiento se efectuaron disparos de advertencia, aunque no entregó más antecedentes.

Según informó la Dirección Regional de Gendarmería del Biobío, el incidente se inició cuando funcionarios encargados de la vigilancia detectaron la presencia de un sujeto ajeno al Centro de Internación Provisoria (IP-IRC) de Coronel.

De acuerdo con la versión institucional, el individuo mantenía una conducta considerada sospechosa en las inmediaciones del recinto, situación que motivó la intervención del personal de seguridad.

En su reporte sobre el incidente, Gendarmería indicó que sus funcionarios realizaron “disparos de advertencia a la zona de absorción”, señalando que el procedimiento se desarrolló conforme a los protocolos establecidos por la institución.

Tras el procedimiento, funcionarios del establecimiento prestaron los primeros auxilios a la persona afectada y solicitaron la concurrencia de personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU).