"He perdido la confianza": El duro golpe de Faloon a Rai en Volverías con tu ex? 2

03 nov. 2026 - 14:32 hrs.

La ceremonia de cambio de duplas de Volverías con tu ex? 2 trajo una noticia que sacudió a todo el encierro, pero fue Faloon Larraguibel quien se llevó la escena más dolorosa de la noche, con una confesión que dejó en jaque su relación con Raimundo Cerda.

Antes de la ceremonia, Faloon se desahogó con Austin Palao sobre cómo estaba viviendo su paso por el reality. “No duermo, tengo insomnio, el estrés. Me puse muy mal antes de entrar acá y acá igual no lo he pasado del todo bien”, confesó, visiblemente agotada.

También reconoció que se sentía débil y desbordada. “Antes era una mujer fuerte que no le pasaba nada, que no lloraba”, dijo. Austin intentó consolarla: “No es que seas loca, es que es difícil”.

Faloon fue más específica sobre lo que le molesta de Rai. “Si haces las cosas por querer ser gracioso, sabiendo que a tu pareja le va a molestar, es porque en cualquier otro escenario lo va a hacer”, sostuvo, agregando que estaba muy cansada de los problemas que han tenido.

El cambio en Volverías con tu ex? 2

Más tarde llegó Tonka Tomicic con un anuncio drástico. Los tríos y parejas que marcaron la aventura terminarían y los participantes debían comprometerse con la persona con quien querían llegar al final, dando paso a nuevas alianzas.

Mientras otros tomaban su decisión, Faloon lloraba desconsoladamente porque sentía que Raimundo no consideraba lo que le dolía. El llanto fue tal que la pareja tuvo que aislarse de la ceremonia para conversar.

“Solo te quiero a ti, que nunca se te olvide eso, vamos a salir de esto, nos vamos a hacer más fuertes. Te he respetado siempre”, le dijo Rai. La respuesta de Faloon fue lapidaria: “Es lo que menos siento de ti”.

Minutos después debieron decidir si seguir juntos o separarse. Raimundo la invitó a confiar en él: “Eres la única mujer que tengo en mis ojos en este minuto”. Faloon fue honesta: “Sí he perdido la confianza en Rai, poner a otras personas por encima de mí me afecta mucho”.

Tonka le preguntó si el dolor pesaba más que lo que los une. Faloon respondió que, por ahora, sí, porque siente que él no se pone en su lugar. “No hago cosas que a él le puedan afectar o insegurizar, entonces que se me devuelva de esa manera no me gusta y me daña”, dijo. Y sobre la coherencia de Rai fue tajante: “Lo predica, pero no lo practica”.

Raimundo propuso poner las cosas en una balanza, recordando que ambos han cometido errores, pero Tonka intervino con un consejo certero. Le pidió empatizar en lugar de tratar de empatar, entendiendo que Faloon está afectada porque algo le ha dolido.

Volverías con tu ex? 2 estrena nuevos capítulos de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2