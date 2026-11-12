¿Buscas trabajo pero no tienes experiencia? Ofrecen empleos para ingresar al mundo laboral en jornada de reclutamiento en Maipú

12 nov. 2026 - 18:00 hrs.

Una nueva oportunidad para quienes buscan ingresar al mundo laboral sin contar con experiencia previa se realizará este sábado 14 de noviembre en Maipú. Grupo Teamwork organizará una jornada de reclutamiento masivo para cubrir puestos vinculados principalmente al área logística.

La convocatoria se enmarca en la iniciativa "Cruzada X el Empleo" y busca facilitar el acceso a empleos formales ante el aumento de la actividad logística por el Black Friday y las fiestas de fin de año.

La actividad se desarrollará entre las 10:00 y las 17:00 horas en INACAP Maipú, ubicada en avenida Américo Vespucio 974. Según la empresa, quienes cumplan con los requisitos podrían comenzar a trabajar desde la semana del 16 de noviembre, dependiendo del proceso de selección.

¿Qué trabajos están disponibles y quiénes pueden postular?

La mayoría de las vacantes corresponde a operarios de bodega, cargos para los cuales no se exige experiencia laboral previa ni formación técnica. Los interesados deben ser mayores de 18 años y presentar su cédula de identidad vigente.

También se recibirán postulaciones para maquinistas, administrativos logísticos y administrativos de transportes. En el caso de los maquinistas, se requiere contar con licencia de conducir clase D vigente.

La convocatoria está abierta, además, a personas extranjeras que tengan documentación migratoria vigente que las habilite para trabajar, incluida la residencia temporal, según corresponda.

¿Dónde estarán los puestos de trabajo?

Las oportunidades laborales están vinculadas principalmente a centros de distribución ubicados en Cerrillos, San Bernardo y Pudahuel. Durante la jornada, los asistentes podrán postular presencialmente, recibir orientación sobre los cargos disponibles y conocer los distintos turnos.

Desde Grupo Teamwork destacaron que buscan facilitar el acceso a empleos formales, especialmente para quienes necesitan incorporarse rápidamente al mercado laboral.

"Sabemos que muchas personas necesitan encontrar trabajo lo antes posible y que no siempre cuentan con experiencia previa. Por eso, queremos acercar las oportunidades laborales a las comunas y facilitar el proceso de postulación. Nuestro objetivo es que quienes cumplan con los requisitos puedan incorporarse rápidamente a un empleo formal, sin enfrentar procesos de selección innecesariamente largos", señalaron.

Asimismo, la empresa destacó que el sector logístico puede convertirse en una puerta de entrada para quienes buscan su primera experiencia laboral o necesitan reinsertarse.

"El sector logístico representa una puerta de entrada al mercado laboral, especialmente para quienes buscan su primera experiencia o necesitan reinsertarse laboralmente. Si bien muchas de estas contrataciones responden a necesidades de temporada, también permiten adquirir experiencia, demostrar habilidades y abrir posibilidades de continuidad, dependiendo del desempeño y los requerimientos de cada operación", agregaron.