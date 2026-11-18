18 nov. 2026 - 11:17 hrs.

¿Qué pasó?

El dólar volvió a superar los $1.000 este miércoles y se mantenía en torno a los $1.002, en una jornada marcada por la debilidad de la economía chilena, la caída del cobre y el fortalecimiento de la moneda estadounidense en los mercados internacionales.

Según informó La Tercera, el Banco Central reportó que la actividad económica chilena se contrajo 1,1% durante el tercer trimestre, en comparación con igual período del año anterior. El resultado, explicado principalmente por el retroceso de la minería y una menor inversión, agregó presión al peso chileno.

“Vuelve a situarse en torno a los $1.000 por dólar, presionado por datos económicos locales que lastran al peso”, comentó Ignacio Mieres, head of research de XTB. Por su parte, Lucas Santillán, analista de Capitaria, sostuvo que “estas cifras evidencian una mayor debilidad de la actividad económica chilena y agregan presión sobre el peso, al reducir las expectativas de un eventual endurecimiento monetario por parte del Banco Central”.

El retroceso del cobre y las dudas sobre China

A este escenario se suma la caída del cobre, cuyo precio ha retrocedido durante varias jornadas consecutivas. En los contratos a tres meses en Comex, el metal llegó a bajar hasta los US$5,76 por libra, uno de sus menores valores desde abril.

“El cobre sigue siendo uno de los principales factores de presión, afectado por las dudas sobre la demanda de los centros de datos tras las ventas de acciones vinculadas a la inteligencia artificial, junto con cifras de producción industrial e inversión en China más débiles de lo esperado”, explicó Santillán.

La presión externa y la mirada puesta en la Fed

En el exterior, el dólar también registra avances y se mantiene en sus niveles más altos desde marzo de 2025. El mercado sigue atento a las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), ante las expectativas de que vuelva a subir las tasas de interés en diciembre.

La inflación estadounidense, que aumentó de 3,4% a 3,7% anual, ha reforzado esas proyecciones. En ese contexto, los inversionistas esperan la publicación de las minutas de la última reunión de la Fed, que podrían entregar nuevas señales sobre los próximos movimientos de la autoridad monetaria.