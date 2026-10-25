Precio del dólar llegó a $1.000: ¿Sigifica que tendremos una Navidad, bencinas y pagos más caros?

25 oct. 2026 - 12:50 hrs.

¿Qué pasó?

Tras meses de expectación en los mercados, finalmente el valor del dólar llegó a los $1.000, cuestión que tiene una serie de implicancias para la economía y el bolsillo de todas las familias del país.

Para conocer más al respecto, Meganoticias Siempre Juntos entrevistó al académico de la Universidad de Santiago (Usach), Víctor Silva, quien detalló cuáles son las incidencias que tendrá el elevado tipo de cambio de la moneda estadounidense.

¿Cómo afectará a las familias el dólar a $1.000?

De entrada, el profesor de economía explicó que con el dólar a $1.000 "los productos que nosotros importamos del extranjero, que terminan costándonos más caros".

A esto se suma el hecho de que "nosotros compramos petróleo a valor dólar", por lo que anunció que "de todas maneras va a terminar subiendo la bencina porque obviamente estos precios de transacción terminan encareciendo este costo".

A raíz de esto, Silva señaló que para diciembre se registrará "una Navidad más cara", ya que al subir el precio de los combustibles "ese mayor valor se traspasa a toda la cadena logística", afectando a productos como la tecnología y los alimentos.

El académico explicó que el alza del dólar es "tremendamente perjudicial" para la economía nacional, porque dicho valor "se termina transfiriendo a precios".

"Cuando esto se traslada a precios, termina afectando a la inflación", quedando reflejado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

A su vez, el IPC afecta el precio de la UF y "ese efecto se traslada después a valores como la propiedad", lo que no solo afectará a los dueños de viviendas, sino también a los arrendatarios, ya que "el arriendo viene en línea con el valor de la propiedad".

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