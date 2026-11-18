18 nov. 2026 - 12:26 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche del martes 17 de noviembre, pasadas las 22:30 horas, Aviadores Militares de dotación del Grupo de Aviación N° 5 de la IIIª Brigada Aérea de la FACh ejecutaron una Evacuación Aeromédica (EVACAM) en condición nocturna desde la localidad de Ayacara, en la comuna de Chaitén, Provincia de Palena.

El operativo se activó tras un requerimiento prioritario del Servicio de Salud del Reloncaví, disponiéndose el despegue de un avión DHC-6 Twin Otter desde la Base Aérea El Tepual de la IIIª Brigada Aérea con personal paramédico del SAMU de Puerto Montt a bordo.

Tras aterrizar en el aeródromo de Ayacara, la paciente, una adulta mayor de edad avanzada que presentaba una condición médica crítica, abordó la aeronave con apoyo de los especialistas del SAMU, iniciando de inmediato su traslado aéreo de emergencia hacia la capital regional.

Luego de cerca de una hora de vuelo, el avión Twin Otter arribó al aeropuerto El Tepual, donde una ambulancia del recinto asistencial trasladó a la paciente hasta el hospital Dr. Eduardo Schütz Schroeder de Puerto Montt, lugar en el que fue recibida e ingresada para su tratamiento de especialidad.

¿Qué dijeron desde la FACh?

Al respecto, el Comandante en Jefe de la IIIª Brigada Aérea, general de Brigada Aérea (A) Rodrigo Zeballos Quinteros, destacó la relevancia de contar con aeronaves polivalentes y tripulaciones entrenadas para operar de noche, señalando que "realizar evacuaciones aeromédicas en horario nocturno exige maniobras de alta performance y capacidades técnicas, logísticas y operativas permanentes, permitiéndonos acudir de manera oportuna y segura en apoyo de los habitantes de los sectores más aislados de la región de Los Lagos".

La ejecución de este tipo de misiones refleja la rigurosa preparación de los Aviadores Militares y de las tripulaciones de la Institución para desarrollar operaciones en estas condiciones, una capacidad determinante para mantener la conectividad y constituirse como un verdadero nexo de vida para las comunidades de la Provincia de Palena.