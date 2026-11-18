18 nov. 2026 - 12:00 hrs.

Si eres beneficiario de la Pensión Garantizada Universal (PGU), puede que tengas dinero disponible y todavía no lo sepas. Existe un lugar en donde puedes consultar si tienes pagos pendientes.

A través de una plataforma habilitada por ChileAtiende, es posible revisar si existen beneficios, entre ellos pensiones, que fueron asignados, pero que todavía no han sido cobrados.

Así puedes revisar si tienes montos sin cobrar

Para hacer la consulta, el primer paso es ingresar al siguiente sitio web, donde está disponible el trámite de pagos por cobrar del Instituto de Previsión Social (IPS).

Una vez dentro, se debe ingresar el RUT y la fecha de nacimiento de la persona beneficiaria para comprobar si registra dinero pendiente de retiro.

Si el sistema arroja pagos sin cobrar, podrás conocer más detalles sobre ellos y revisar las alternativas disponibles para recibirlos. Para gestionar algunas de estas opciones se requiere ClaveÚnica.

Modalidades de pago

Entre las modalidades de pago disponibles se encuentran la transferencia a una cuenta bancaria y el retiro presencial en sucursales de BancoEstado o de la Caja de Compensación Los Héroes.

Quienes prefieran hacer la consulta presencialmente también pueden acudir a una sucursal de ChileAtiende, llevando su cédula de identidad. Si el pago requiere revisión, será necesario hacer el trámite en una de estas oficinas.

Cabe recordar que la PGU es uno de los beneficios incluidos en este sistema de consulta, junto con otras prestaciones pagadas por el IPS. Por eso, revisar periódicamente ayuda a evitar que esos recursos queden sin cobrar.

Todo sobre Pensión Garantizada Universal