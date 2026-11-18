18 nov. 2026 - 14:00 hrs.

La CuentaRUT de BancoEstado es uno de los productos bancarios más utilizados en Chile y permite realizar distintas operaciones financieras, como transferencias, compras y giros, tanto dentro como fuera del país.

Una de sus principales características es que no tiene costo de apertura ni de mantención. Además, incluye una tarjeta de débito para realizar compras presenciales y por internet.

Sin embargo, para obtener este producto es necesario cumplir con ciertos requisitos, entre ellos, tener una edad mínima establecida por la entidad bancaria.

¿Desde qué edad se puede solicitar la CuentaRUT?

De acuerdo con la información de BancoEstado, la CuentaRUT puede ser solicitada por personas que tengan 12 años o más, sin distinción de género o sexo.

Para acceder a ella, también es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Ser chileno o extranjero con cédula de identidad vigente.

Tener al menos 12 años.

En el caso de las personas menores de 18 años, existe un requisito adicional: deben acudir junto a su representante legal para firmar el contrato.

Este representante puede ser la madre, el padre u otra persona debidamente inscrita como tal en el Registro Civil. Ambos deben presentar sus cédulas de identidad vigentes.

Por otra parte, BancoEstado establece que no es necesario acreditar renta ni presentar antecedentes comerciales para obtener este producto.

¿Cómo solicitar la CuentaRUT de BancoEstado?

La solicitud de la CuentaRUT se puede realizar a través de distintos canales habilitados por la entidad bancaria.

Una de las alternativas es ingresar al sitio web de BancoEstado y completar el formulario correspondiente con una cédula de identidad vigente.

Posteriormente, el solicitante debe acercarse a una sucursal BancoEstado o BancoEstado Express para firmar el contrato y retirar la tarjeta.

También es posible realizar el trámite mediante:

Aplicación BancoEstado: se puede descargar desde Google Play, App Store o AppGallery.

Si el solicitante es menor de 18 años , su padre o madre debe ser cliente del banco y tener la aplicación activa.

, su padre o madre debe ser cliente del banco y tener la aplicación activa. Sucursales BancoEstado: se puede solicitar directamente en una oficina de la entidad.

En caso de que el titular sea menor de edad, la solicitud y el retiro de la tarjeta deben realizarse junto a su madre, padre o representante legal, presentando las respectivas cédulas de identidad vigentes.

La solicitud no tiene costo y, una vez abierta la cuenta y firmado el contrato, su duración es indefinida, aunque tanto el banco como el titular pueden ponerle término.

¿Qué operaciones se pueden realizar gratis con la CuentaRUT?

La CuentaRUT permite efectuar distintas transacciones sin costo para sus usuarios.

Entre las operaciones gratuitas se encuentran:

Transferencias a cuentas de BancoEstado.

Transferencias a cuentas de otros bancos.

Giros en sucursales BancoEstado, BancoEstado Express, CajaVecina y cajeros automáticos de BancoEstado.

BancoEstado, BancoEstado Express, CajaVecina y cajeros automáticos de BancoEstado. Consultas de saldo y solicitud de cartolas a través de cajeros automáticos de BancoEstado, CajaVecina, la aplicación y el sitio web.

Compras con RedCompra, Compraquí y WebPay.

Cabe destacar que, desde el 15 de abril de 2026, las transferencias desde la CuentaRUT hacia cuentas de otros bancos también son gratuitas.

¿Qué cobros tiene la CuentaRUT?

Aunque gran parte de las operaciones no tienen costo, existen algunas transacciones por las que BancoEstado aplica comisiones.

En Chile:

Giros en cajeros automáticos de otros bancos: $300.

Consultas de saldo en cajeros automáticos de otros bancos: $100.

Reposición de tarjeta por extravío, robo o hurto en sucursales BancoEstado y BancoEstado Express: $1.000.

Reposición de tarjeta con envío a domicilio: $4.900.

En el extranjero:

Las compras y giros internacionales, ya sean presenciales o por internet, tienen una comisión equivalente al 1,9% del monto de la transacción, con un mínimo de US$0,5.

Para utilizar la CuentaRUT fuera de Chile, es necesario habilitar previamente el uso internacional a través de la aplicación BancoEstado o su sitio web.

De esta manera, quienes cumplan con los requisitos pueden acceder a este producto bancario desde los 12 años, contando con el acompañamiento de su representante legal cuando corresponda.

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