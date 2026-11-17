17 nov. 2026 - 13:13 hrs.

La modelo nacional, Dominga López, ya se encuentra instalada en Puerto Rico para iniciar oficialmente su participación en la edición número 75 del certamen Miss Universo.

A través de sus redes sociales, la candidata chilena compartió fotos y videos mostrando sus primeras actividades en la isla caribeña, donde competirá frente a más de un centenar de aspirantes de todo el mundo por la ansiada corona.

La representante nacional ha compartido varios registros en sus redes sociales y con varios atuendos que han llamado la atención. En uno de ellos, manifestó: "Viviendo la magia de la naturaleza boricua".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dominga López (@domin6a)

En otras fotos, aparece utilizando una tenida azul y portando la banda que dice "Chile", demostrando que está enfocada en obtener el mejor resultado en el certamen de belleza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dominga López (@domin6a)

Fechas claves y transmisión en Chile

La recta final del concurso se concentrará en tres jornadas decisivas que tendrán lugar en el Coliseo de Puerto Rico, ubicado en la ciudad de San Juan:

Sábado 21 de noviembre : Competencia de Traje Nacional.

: Competencia de Traje Nacional. Domingo 22 de noviembre : Competencia Preliminar.

: Competencia Preliminar. Martes 24 de noviembre: Gran Final y ceremonia de coronación de Miss Universo 2026, instancia en la que se entregará la emblemática corona titulada "El Resplandor del Legado Eterno".

Para el público en Chile, el evento decisivo del próximo martes 24 de noviembre será transmitido en vivo por las pantallas de Mega, contando con la conducción especial de Julio César Rodríguez.

Todo sobre Miss Universo