18 nov. 2026 - 14:23 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de una nueva etapa del Plan Escudo Fronterizo, el Gobierno puso en marcha esta semana la construcción de una nueva zanja de 12 kilómetros en el límite internacional de la región de Antofagasta, obra que busca impedir el ingreso de personas por pasos no habilitados en la macrozona norte.

Las faenas, que contemplan una inversión pública de $200 millones y son ejecutadas por la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP), ya registran un avance cercano a los 1,3 kilómetros en terreno.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó el inicio de estos trabajos en la zona, subrayando que la infraestructura permite extender las barreras físicas de contramovilidad que ya se encuentran operativas en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá.

"Esto ha sido clave para poder controlar nuestras fronteras y lo que ha significado evidenciar más de un 90% menos de ingresos ilegales por el norte del país", recalcó la autoridad respecto al impacto que ha tenido la estrategia desde su puesta en marcha.

Resguardo en la zona y control de pasos clandestinos

Además de bloquear el tránsito irregular de personas hacia el territorio nacional, esta nueva barrera busca cerrar rutas clandestinas utilizadas habitualmente para el contrabando, el robo de vehículos y el tráfico de migrantes, concentrando el flujo en los controles fronterizos oficiales.

Para garantizar el desarrollo de las excavaciones y reforzar la vigilancia en el desierto, efectivos del Ejército realizan patrullajes mixtos permanentes junto a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), acompañando el avance de la maquinaria hasta completar los kilómetros proyectados en el límite regional.