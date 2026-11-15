Nuevo sismo afecta al norte del país: Esta fue la magnitud y el epicentro del temblor
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este domingo 15 de noviembre se registró un sismo de magnitud 4,3 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 01:38 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 16 kilómetros al norte de Socaire, a 152 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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