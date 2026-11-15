Sismo se percibió en el norte de Chile: Conoce la magnitud y dónde fue el epicentro del temblor

15 nov. 2026 - 01:35 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este domingo 15 de noviembre se registró un sismo de magnitud 4,1 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 01:23 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 104 kilómetros al este de Socaire, a 240 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.