Sismo se percibió en el norte de Chile: Conoce la magnitud y dónde fue el epicentro del temblor
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este domingo 15 de noviembre se registró un sismo de magnitud 4,1 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 01:23 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 104 kilómetros al este de Socaire, a 240 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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