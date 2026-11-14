"Algunos chubascos": Meteoróloga de Megatiempo detalla la hora en que comenzarían las precipitaciones este domingo en la RM

14 nov. 2026 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

En su reporte para Meganoticias Prime, la meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, anunció la hora en que comenzarían las precipitaciones mañana domingo 15 de noviembre en la Región Metropolitana.

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Aguilera explicó que, tras el calor intenso de los últimos días, ahora viene "una semana inestable para la zona centro-sur del país", lo que dejaría lluvias al menos hasta el próximo miércoles.

De acuerdo a su pronóstico, para mañana domingo "esperamos algo de precipitaciones tipo lloviznas alrededor de las cinco de la mañana".

"Ya después va a mantenerse el cielo nublado y en horas de la tarde podrían registrarse algunos chubascos en sectores cordilleranos de la Región Metropolitana", agregó la profesional del tiempo.

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Para el día lunes, la meteoróloga informó que se espera una "precipitación débil", pero que "el martes se ve mucho más intenso".

Para esa jornada, "cambia un poco el panorama porque se espera también formación de nubosidad convectiva" durante la tarde, cuestión que dejaría "pulsos de precipitación bien sectorizados".

Luego de esto, detalló que el martes se esperan "pulsos de distinta variación de intensidad y no se descarta la probabilidad de tormentas acá en la Región Metropolitana".

"Esto siempre se activa durante las tardes debido a la radiación solar que permite un calentamiento en la superficie; se desarrolla más la nubosidad convectiva, dejando estos chubascos y probables tormentas eléctricas", agregó.

Finalmente, Lissette Aguilera indicó que "el día miércoles algo más débil, precipitaciones aisladas, chubascos aislados y el día jueves podrían presentarse otras precipitaciones asociadas a un sistema frontal".

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