Preocupación por salud de Laura Bozzo: Permanece en la UCI tras cirugía de urgencia

21 oct. 2026 - 02:28 hrs.

La animadora peruana Laura Bozzo permanece internada en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en México, luego de someterse a una cirugía de emergencia por una úlcera perforada. Aunque la intervención fue exitosa, nuevos reportes apuntan a posibles complicaciones durante su recuperación.

Según consignó Infobae, la conductora se encuentra hospitalizada en un recinto asistencial de Acapulco, donde permanece bajo supervisión médica.

¿Cuál es el estado de salud de Laura Bozzo?

Aarón Guerrero, chofer y asistente personal de la presentadora, entregó detalles sobre su evolución durante una conversación con el programa América hoy.

“Delicada, pero estable. La señora va evolucionando bien”, afirmó. Sin embargo, también advirtió sobre los riesgos que aún enfrenta durante su recuperación: “Somos humanos. Conforme vaya evolucionando, puede recaer su salud”.

Por otra parte, el medio El Heraldo, citando al programa Venga la Alegría, informó sobre posibles complicaciones médicas. Durante la emisión, la periodista Elizabeth Curiel aseguró haber tenido acceso a un documento con los resultados de exámenes practicados a Bozzo.

Según lo expuesto por la comunicadora, entre las afecciones identificadas figurarían neumonía, hipertensión pulmonar y un colapso pulmonar. Curiel también indicó que la lesión abdominal habría sido resuelta durante la cirugía, en la que los médicos cerraron la úlcera perforada.

Estos antecedentes fueron difundidos por el citado espacio televisivo y no cuentan con una confirmación médica directa en la información disponible.

Hija de Laura Bozzo confirmó que la cirugía salió bien

Alejandra de la Fuente, hija de la conductora, también se refirió a su estado de salud durante una conversación con el youtuber Javier Ceriani.

“Sí, se le tuvo que hacer una cirugía, pero está estable, recuperándose. La cirugía salió bien”, señaló, al confirmar que su madre fue intervenida de urgencia.

La joven reconoció que los últimos días han sido difíciles para su familia y contó que ha acompañado a la presentadora durante su hospitalización. También manifestó su admiración por la fortaleza que ha demostrado en este proceso.

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