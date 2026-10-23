Chileno compró parte de un equipo de la NFL y de la Formula 1: Quién es Jean Eric Salata, el segundo chileno más rico del mundo

23 oct. 2026 - 10:44 hrs.

¿Qué pasó?

Jean Eric Salata, el segundo chileno más rico del mundo según la revista Forbes, compró su participación en un portafolio que incluye a los Miami Dolphins, equipo que compite en la NFL, y el Gran Premio de la Formula 1 de Miami.

Salata invirtió US$263 millones en el portafolio del empresario Stephen Ross, con lo que aseguró su participación en los activos mencionados, además de en el Hard Rock Stadium y el torneo de tenis Miami Open.

Con la compra, adquirió una parte correspondiente al 2,1% del portafolio de deportes y entretenimiento, lo que no le entrega el control total de los negocios. Esta operación ya fue aprobada por el comité financiero de la NFL, mientras que se espera la aprobación formal de los propietarios de la liga.

¿Quién es Jean Eric Salata?

Salata (60) nació en Chile, pero a sus cinco años su familia se fue a vivir a Estados Unidos. Allá estudió Finanzas y Economía en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania.

En 1989, la empresa donde comenzó su carrera, Brain & Company, lo envió por un proyecto a Hong Kong, lugar en que terminó radicándose y donde ha desarrollado casi toda su carrera. Posteriormente, su trayectoria dio el salto al mundo de las inversiones y fundó su propia firma.

Salata también es conocido por sus actos de filantropía. En 2022, él y su esposa, Melanie Pong Salata, donaron US$200 millones a la Universidad de Harvard para crear el Salata Institute for Climate and Sustainability, que investiga alternativas para enfrentar el cambio climático. Además, en 2025, donó US$1,25 millones para apoyar psicológica y educativamente a niños afectados por el incendio de Hong Kong.

Pese a ser una de las mayores fortunas de nuestro país, Salata ha desarrollado su vida personal y profesional principalmente en Asia.