Cony Capelli revela que recompuso la relación con el padre de su bebé: "Espero que podamos formar una familia bonita"

24 oct. 2026 - 10:15 hrs.

El pasado mes de septiembre, la salud de Cony Capelli preocupó a sus seguidores cuando tuvo que ser internada por una descompensación en medio de su embarazo.

La situación ocurrió cuando la ganadora de Gran Hermano había revelado su quiebre con el fotógrafo Sebastián Daroch y justo después de publicar una dura historia en Instagram: "El papá saliendo a carretear mientras una se hace responsable como mujer de un bebé. Me cansé, ya no me callo más".

"Espero que podamos formar una familia bonita"

Sin embargo, esa recriminación habría quedado en el pasado, ya que Cony le explicó a Las Últimas Noticias (LUN) que el pasado jueves tuvo una "bonita" conversación con el padre de su hijo "a favor del bebé".

"Lo más importante de esta historia, ni siquiera soy yo, es un bebé que viene en camino, y que va a ser muy amado y que va a ser muy querido", dijo tras su participación en un estelar de Canal 13.

Cony reconoció que tras su publicación de septiembre sintió vergüenza; sin embargo, reconoce que "eso movilizó todas las cosas y sin eso no estaría diciendo que tuve una conversación con el padre de mi bebé".

"A veces, acciones desesperadas son necesarias para poder poner un límite, y creo que fue necesario. Espero que de aquí a un tiempo podamos formar una familia bonita, como sea que tenga que ser, pero en pro del bebé", dijo finalmente sobre esta nueva etapa en la relación con el padre de su hijo.

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