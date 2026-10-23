El presente de recordado actor de Los Venegas: Sigue actuando en teatro y se moviliza en una casa rodante

23 oct. 2026 - 09:41 hrs.

Una fiscalización vehicular a una casa rodante transmitida por un programa de televisión terminó convirtiéndose en una inesperada vitrina para un recordado rostro de la televisión chilena.

El periodista que reporteaba en terreno reconoció al actor Alberto Castillo, de 67 años, quien interpretó durante años a Gonzalo, el marido de la Paolita en la icónica serie Los Venegas.

"Me han escrito cosas lindas... me han emocionado"

Tras conversar frente a las cámaras y bromear sobre su trayectoria televisiva, el intérprete comenzó a recibir numerosos mensajes de personas que todavía lo recuerdan.

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“Me di cuenta de la cantidad de gente que me recuerda y que me ha escrito cosas lindas... me han emocionado”, reconoció el actor en conversación con LUN, sorprendido por la reacción del público.

Aunque sus hijos llevaban tiempo recomendándole aprovechar las redes sociales, Castillo estaba reticente. Antes de aparecer en la pantalla, su Instagram tenía poco más de 2 mil seguidores.

La aparición televisiva impulsó su cuenta a superar los 12 mil seguidores. Incluso, su hijo lo animó a publicar un video para mostrar en qué está actualmente: el registro junto a dos de sus hijas y su casa rodante ya suma 629 mil visualizaciones.

¿En qué está el recordado actor de Los Venegas?

Castillo contó al medio que sigue trabajando en teatro junto a Adriano Castillo, el recordado Compadre Moncho, con quien lleva más de 20 años compartiendo escenario.

“La gente piensa que porque dejaste de aparecer en televisión no haces nada o dejaste de existir. (...) Tengo que seguir trabajando porque la pensión no me alcanza, pero no me quejo”, confesó.

Precisamente, el día de la fiscalización venía de un viaje a Coquimbo por la obra La terapia del cambio. "Nos devolvimos a las 22:30 horas. Paramos en Los Vilos, dormimos un poco hasta las 6 de la mañana y ahí nos vinimos a Santiago", relató.

Castillo explicó que su vehículo lo construyó con maestros, que costó cerca de $20 millones y que puede alojar hasta seis personas. "Es una herramienta de trabajo. Tiene una bodega grandota para llevar los equipos", comentó el actor.

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