"Di muchas oportunidades, creí en el cambio": Kenita Larraín tras la separación de su exesposo en medio de denuncia por VIF

23 oct. 2026 - 10:49 hrs.

¿Qué pasó?

Kenita Larraín se emocionó hasta las lágrimas en el programa "Vértigo" al abordar el difícil momento que está pasando en medio de su separación de quien fue su marido por 10 años, el argentino Sergio Ader, en contra de quien presentó una denuncia por violencia intrafamiliar (VIF).

A la dolorosa separación se suma el delicado estado de salud de su papá, quien ha estado hospitalizado y cuya situación la motivó a buscar apoyo psicológico.

"Perdonen que me emocione, es demasiado duro y siento que a la vez tengo fortaleza y herramientas para salir adelante. No me di cuenta de que tenía que elegirme yo misma", comentó en el programa.

"Sentía que lo podía lograr": Kenita reflexionó sobre su separación

En medio del complejo momento personal que atraviesa, Larraín contó cómo ha sido su experiencia yendo al psicólogo: "Nunca había estado en terapia y siento que para mí ha sido un gran apoyo y pilar", confesó. Sobre el término de su relación, sostuvo: "No fue de la noche a la mañana. Tengo la tranquilidad de que di muchas oportunidades, creí en el cambio".

Junto con esto, explicó que las experiencias que vivió en su infancia influyeron en las decisiones que tomó en su relación: "Sentía que lo podía lograr, que iba a tener una familia bien constituida, padre y madre juntos, que fue lo que yo no tuve. Quizás eso hizo haber dado más oportunidades de las que di", reflexionó.

Y agregó: "El elegirme es importante, porque a veces las mujeres tendemos a nutrir todos los otros roles y dejamos de lado el más importante, que es la relación con nosotras".

Pese a esto, reconoció que su hija Sofía le ha dado fuerzas para salir adelante: "Del tema legal no puedo hablar, pero lo que sí, confío en la justicia. No tengo relación con mi exmarido. Estoy en paz, eso es lo que más me motiva ahora", concluyó.

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