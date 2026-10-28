Robo de lencería: Cuatro mujeres sustrajeron 50 prendas avaluadas en $4,5 millones desde lujosa tienda en mall de Quilicura

28 oct. 2026 - 11:46 hrs.

¿Qué pasó?

Cuatro mujeres ingresaron a una tienda Victoria's Secret del Arauco Premium Outlet Buenaventura y sustrajeron aproximadamente 50 prendas de ropa interior, valoradas en cerca de $4,5 millones.

El robo fue registrado por las cámaras de seguridad de la tienda, donde se observa el modus operandi: algunas distraían a los vendedores mientras otra escondía la mercancía en bolsas de basura negras.

Según explicó el fiscal Felipe Olivari de la Fiscalía Centro Norte, tras salir de la tienda, las mujeres procedieron a "acercarse a una reja perimetral del Mall y lanzarle estas bolsas a un sujeto de identidad desconocida que estaba en las afueras, el cual se da a la fuga en un vehículo".

¿Qué se sabe del paradero de las implicadas?

Tres de las mujeres fueron detenidas por guardias de seguridad del centro comercial, mientras una permanece prófuga.

Esta última implicada ya fue individualizada gracias a las características de la ropa que vestía y a los movimientos que realizó al interior del recinto. Por el momento, no se descarta que las involucradas estén relacionadas con otros robos cometidos en el Mall.

Durante este miércoles, las mujeres comparecerán ante la justicia por el delito de hurto.