Cadem: 76% apoya juzgar "como adultos" a jóvenes con delitos graves y 51% "responsabiliza a sus familias"

28 jun. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 28 de junio abordó la problemática de la responsabilidad adolescente, es decir, cómo se debería juzgar a los menores que cometen delitos de gravedad como homicidios, secuestros, entre otros.

Asimismo, se analizó la aprobación del Presidente José Antonio Kast a días de que termine la primera mitad de este 2026.

Responsabilidad adolescente

Respecto a cómo se deberían juzgar los delitos graves de adolescentes, Cadem consultó a los encuestados: "Pensando en adolescentes entre 14 y 17 años que cometen delitos graves como homicidios, secuestros o violaciones. ¿Usted cree que...?"

Un 76% señaló que los jóvenes "deberían ser juzgados como adultos", un 21% afirmó que "deberían ser juzgados como adolescentes bajo un régimen especial" y un 3% no respondió a la pregunta.

Sobre la edad de imputación de los menores, Cadem preguntó: "Actualmente, en Chile los adolescentes pueden ser sancionados penalmente desde los 14 años. ¿Ud. cree que la edad mínima de responsabilidad penal debería...?"

Un 36% indicó que debería "bajarse a 12 años", un 32% afirmó "mantenerse en 14 años", un 10% optó por las opciones "bajarse a 13 años" y "bajarse a los 10 años", mientras que solo un 2% expresó que debería "bajarse a 11 años". Por el lado contrario, solo un 6% afirmó que la edad debería "subirse sobre los 14 años". Un 4% no respondió.

La encuesta también consultó: "Frente a un delito grave como un homicidio, secuestro o violación. ¿Usted cree que la edad mínima para ser juzgado como un adulto debiese ser...?"

Un 42% precisó que debería ser "desde los 14 años", un 28% "desde los 12 años", un 12% "desde los 16 años", un 9% "desde los 10 años". En la vereda contraria, un 6% dijo que "ningún adolescente debiese ser juzgado como un adulto". Un 3% no respondió la pregunta.

Cárceles para adolescentes y responsables de su actuar

Sobre la creación de cárceles especiales para adolescentes, Cadem consultó a los encuestados: "¿Ud. está de acuerdo o en desacuerdo con que exista una cárcel especial para adolescentes que cometen delitos graves o deberían estar en cárceles con adultos?"

Un 62% se inclinó por la opción de que debería existir una "cárcel especial para adolescentes", mientras que un 34% precisó que los jóvenes deberían estar en una "cárcel para adultos". Un 4% no respondió la pregunta.

Respecto a quiénes son los principales responsables del actuar de los adolescentes en situaciones ilícitas, la encuesta preguntó: "Independiente de la responsabilidad penal de quienes cometen el delito, ¿quién cree Ud. que tiene mayor responsabilidad en que adolescentes terminen participando en delitos graves?"

Un 51% dijo que los principales responsables son "sus familias", un 35% se inclinó por la opción "todos por igual", un 32% afirmó que "las bandas criminales que los reclutan", un 23% dijo que "los propios adolescentes", un 15% "el Estado", un 8% "las policías y el sistema judicial", un 4% "el sistema escolar" y un 1% "los municipios". Un 2% no respondió la pregunta.

Aprobación presidencial

Como es costumbre, Cadem también hizo una evaluación de la popularidad del Presidente Kast. "Independiente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma cómo José Antonio Kast está conduciendo su Gobierno?", consultó la encuesta.

Un 53% desaprobó la gestión del Mandatario, un 41% la respaldó y un 6% no respondió la pregunta. Comparados los datos con la última medición, correspondiente al 24 de junio, la aprobación del mandatario se mantiene estable, ya que en aquella oportunidad registró un 41% de aprobación y un 55% de desaprobación, esta última descendiendo 2%.

Metodología de Cadem

La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 169 comunas.

Con esto, se logró una tasa de finalización del 90% al cumplirse una cuota de 1.001 casos de un total de 1.112 personas que abrieron la encuesta.

Estos datos fueron ponderados a nivel de sujetos por género, edad, zona, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.

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