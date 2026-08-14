¿Dónde lloverá este viernes?: Revisa el pronóstico del tiempo para las distintas zonas del país

14 ag. 2026 - 02:50 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, se esperan lluvias y probables tormentas eléctricas en el país para este viernes 14 de agosto. En concreto, se trataría de 11 regiones en donde se presentaría al menos uno de los fenómenos.

Zona insular

En el archipiélago Juan Fernández, perteneciente a la región de Valparaíso, se registrarán chubascos con vientos de hasta 50 km/h durante todo el día, a excepción de la noche.

Zona norte

En algunos sectores de la región de Coquimbo, como Ovalle e Illapel, caerán chubascos aislados, mientras que en Vicuña y Combarbalá se esperan tormentas eléctricas durante todo el día.

Zona centro

En toda la región de Valparaíso se esperan lluvias el viernes. En San Felipe, Los Andes y Casablanca se registrarán probables tormentas eléctricas. Para el resto de la zona se han pronosticado chubascos aislados.

En el interior de las regiones de O'Higgins, Maule y Ñuble se esperan probables tormentas eléctricas. En el litoral, solo lluvias. En el caso de la región de Biobío, se registrarán tormentas en toda la zona.

El viernes lloverá de principio a fin en toda la extensión de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

En el sector norte de la región de Aysén, como Melinka, Lago Verde y Puerto Cisnes, se esperan lluvias, principalmente en la segunda mitad de la jornada.

¿Cómo estará el clima en Santiago?

En toda la Región Metropolitana lloverá durante todo el día viernes. A excepción de la zona norte, se esperan tormentas eléctricas.

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