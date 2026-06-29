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Cinco muertos y varios heridos deja un tiroteo ocurrido en el norte de Alemania

¿Qué pasó?

Cinco personas murieron y otras varias resultaron heridas este lunes en un tiroteo en Stade, una ciudad del norte de Alemania, informó en WhatsApp la policía.

Asimismo, se reportó que se detuvo a dos personas, incluido el presunto autor de los disparos.

El ilícito se produjo en un centro de ayuda para jóvenes en Stade, una ciudad de 50.000 habitantes cercana a Hamburgo.

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Según informó la policía local, en la zona no existe "peligro para la población".

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"La investigación sobre las circunstancias y el desarrollo exacto de los hechos continúa", se precisó desde la institución.

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