"La mejor ilustración de por qué estamos aquí": Ministra sueca participó en reunión de la Unión Europea con su bebé en brazos

26 jun. 2026 - 11:31 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra sueca de Medio Ambiente participó el día jueves en una reunión de la Unión Europea con su bebé en brazos.

Romina Pourmokhtari llegó al encuentro en Luxemburgo con su hijo de tres meses, Adam, en un portabebé y acompañada de una asistente que empujaba el coche, convirtiéndose así en la más reciente figura pública en cuestionar las convenciones sobre maternidad y trabajo.

"Me alegra también ser un ejemplo de que no hay que elegir entre ser una ministra presente y una madre presente", declaró la autoridad de 30 años a los periodistas.

El gesto que recibió elogios dentro de la UE

Un funcionario de la UE dijo creer que era la primera vez que se llevaba un bebé a una de las reuniones ministeriales del bloque.

A su vez, la ministra para la Transición Ecológica de España, Sara Aagesen, celebró en redes sociales la decisión de Pourmokhtari de llevar al "pequeño Adam" a las negociaciones medioambientales: "La mejor ilustración de por qué estamos aquí; trabajando hoy para dejar un planeta mejor a quienes lo heredarán mañana", escribió junto a una foto de la madre y el niño en la reunión.

En un intento de facilitar la vida de las legisladoras, el Parlamento Europeo cambió recientemente su reglamento interno para conceder a las nuevas madres el derecho a votar por poderes.

"Hay muchas cosas que hacen de Europa un lugar maravilloso para vivir. Una de ellas es precisamente esto: que tengamos la posibilidad de asistir a reuniones y atender a un hijo", expresó Pourmokhtari.

La maternidad en la política

Pourmokhtari no es la primera política en visibilizar las dificultades de la maternidad.

En 2018, la entonces primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, recibió elogios por llevar a su hija de tres meses, Neve, a la Asamblea General de la ONU, en la primera aparición de un bebé en la historia de la organización.

Ardern sigue siendo la segunda jefa de gobierno que ha dado a luz estando en el cargo, después de la paquistaní Benazir Bhutto en 1990.