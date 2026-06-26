Reportan choque de avioneta con uno de los rascacielos más altos de Pekín

26 jun. 2026 - 11:19 hrs.

¿Qué pasó?

Un testigo mostró este viernes restos de una avioneta al pie de los rascacielos más altos de Pekín, y periodistas de la AFP observaron una brecha en el edificio y un importante despliegue policial en la zona.

En un vídeo grabado por este testigo desde un edificio cercano, se ven restos de un avión en el suelo.

Además, camiones de bomberos rociando con agua las grandes columnas de humo que salen de la torre Citic, de 528 metros de altura.

La imagen principal mostraba lo que parecía ser un agujero o un cristal roto en un lateral del edificio.

Se desconocen las causas del incidente y, por ahora, las autoridades no han emitido ningún comunicado al respecto.

Mira video del momento: