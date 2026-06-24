Modelo apareció sin vida dentro de una maleta: Las pistas que siguen los investigadores

24 jun. 2026 - 19:00 hrs.

La muerte de Natalia Villalba, una modelo de 36 años hallada sin vida al interior de una maleta en un apartamento de Bogotá, mantiene en alerta a las autoridades colombianas, que concentran sus esfuerzos en ubicar a un ciudadano británico identificado como el principal sospechoso del caso.

La investigación busca reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar las circunstancias de su fallecimiento.

Entre las principales pistas aparecen dos ciudadanos extranjeros que estuvieron vinculados al inmueble donde fue encontrado el cuerpo, además de registros de cámaras de seguridad, testimonios y evidencia forense.

El hallazgo del cuerpo de Natalia Villalba

La víctima fue encontrada el pasado 22 de junio al interior de un apartamento ubicado en el edificio Morph Chicó, en el norte de Bogotá.

Según la investigación, una trabajadora de servicios generales ingresó al inmueble para realizar labores de limpieza luego de que terminara el período de arriendo. Fue entonces cuando encontró una maleta dentro de la bañera y, al revisar su contenido, descubrió el cuerpo de Natalia Villalba.

Tras el hallazgo, la mujer alertó inmediatamente a la Policía, que inició las diligencias junto a la Fiscalía General de la Nación.

Británico es buscado por las autoridades

Uno de los principales focos de la investigación apunta a un ciudadano británico que habría sido una de las últimas personas en compartir con la víctima.

De acuerdo con antecedentes divulgados por medios colombianos, el hombre habría ingresado al apartamento el 17 de junio y permanecido cerca de tres horas junto a Natalia Villalba.

Las autoridades lo tendrían plenamente identificado y buscan establecer su paradero, ya que existen antecedentes que apuntan a que habría abandonado Colombia a través del Puente Internacional de Rumichaca, en la frontera con Ecuador.

La última comunicación de la modelo con su familia ocurrió el 18 de junio, fecha en que también cámaras de seguridad registraron la salida del ciudadano británico desde el inmueble.

La hipótesis sobre un intento de ocultar el crimen

Entre las líneas investigativas que analizan los detectives figura una teoría relacionada con un presunto intento de retrasar el descubrimiento del cuerpo.

Según información publicada por medios locales, una de las hipótesis sostiene que el responsable habría dejado la maleta en la ducha del apartamento y mantenido abierta una llave de agua durante varios días.

La finalidad de esta acción, según esa línea investigativa, habría sido retardar la descomposición del cuerpo para ganar tiempo y facilitar una eventual fuga.

Sin embargo, las autoridades han enfatizado que esta hipótesis aún forma parte de las diligencias en desarrollo y no constituye una conclusión oficial del caso.

¿Quiénes son los otros extranjeros investigados?

Además del ciudadano británico, la Fiscalía también revisa los movimientos de un ciudadano estadounidense que habría ingresado al apartamento el 19 de junio y permanecido allí hasta el día del hallazgo.

Los investigadores trabajan con registros de acceso del edificio, declaraciones de trabajadores y grabaciones de cámaras de seguridad para identificar plenamente a todas las personas que estuvieron en el lugar durante las semanas previas.

Según reportes de la investigación, también se analiza la presencia de al menos una quincena de visitantes que ingresaron al inmueble durante junio.

Las evidencias clave que busca la Fiscalía

Uno de los principales desafíos para los investigadores es la desaparición de algunos objetos personales de Natalia Villalba.

Entre ellos figuran su teléfono celular y un computador personal, dispositivos que podrían contener información relevante sobre sus últimos contactos, movimientos y actividades.

Además, las autoridades encontraron dos pasaportes colombianos de la víctima, uno vigente y otro vencido, con registros de viajes recientes a Europa.

La Fiscalía continúa recopilando testimonios, videos de vigilancia y evidencia biológica en el apartamento. También se espera el informe de Medicina Legal, que será clave para establecer la causa de muerte, la data del fallecimiento y posibles rastros genéticos que permitan identificar al responsable del crimen.