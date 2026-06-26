Dijo que se cayó sobre un cuchillo: Condenan a mujer que mató a su esposo

26 jun. 2026 - 20:00 hrs.

Una mujer de 72 años fue declarada culpable del asesinato de su esposo en el Reino Unido, luego de que la justicia descartara su versión inicial de un supuesto accidente doméstico.

La imputada sostuvo que su marido de 84 años murió tras caer accidentalmente sobre un cuchillo mientras transportaba una bandeja en la cocina. Sin embargo, peritajes y antecedentes recopilados por la Fiscalía británica desestimaron esa versión y apuntaron a una agresión intencional.

El hecho ocurrió el 13 de marzo de 2025 en la vivienda que la pareja compartía en Bury, Inglaterra, y la sentencia será determinada en una audiencia fijada para el 3 de julio de 2026 en el tribunal Minshull Street Crown Court de Manchester.

La versión del "accidente" que no convenció al jurado

De acuerdo con la investigación, la acusada aseguró desde un inicio que su esposo había sufrido una caída en la cocina mientras llevaba una bandeja con utensilios.

No obstante, la Fiscalía indicó que esa versión fue sostenida ante médicos, policías y familiares, pero no logró sostenerse frente al análisis de la evidencia.

Los servicios de emergencia llegaron al domicilio y encontraron al hombre con una herida en el pecho, falleciendo pocos minutos después de ser atendido.

Sospechas durante la emergencia y comportamiento de la acusada

Durante el juicio, la acusación puso el foco en la conducta de la mujer mientras se desarrollaba la emergencia. Testigos indicaron que se mostró calmada y con poca reacción emocional, lo que generó dudas en los investigadores.

Además, se revisó el uso de su teléfono durante los minutos críticos y el tiempo transcurrido antes de iniciar maniobras de reanimación, elementos que fueron considerados relevantes por la Fiscalía.

La autopsia que cambió el rumbo del caso

El punto de inflexión fue el informe forense, que descartó la hipótesis de un accidente y concluyó que las lesiones eran compatibles con un ataque con arma blanca. Incluso se detectó una herida en la mano de la víctima, interpretada como un posible intento de defensa.

Con estos antecedentes, el jurado determinó que la explicación entregada por la acusada no era consistente con la evidencia, concluyendo así en un veredicto de culpabilidad por asesinato.