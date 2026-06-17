Así es el exclusivo colegio donde estudiará el príncipe George: Cuesta cerca de $75 millones al año

17 jun. 2026 - 17:40 hrs.

¿Qué pasó?

El príncipe George, hijo mayor del príncipe William y Kate Middleton, ya tiene definido el lugar donde continuará sus estudios a partir de septiembre.

Tras meses de especulaciones sobre su futuro académico, el Palacio de Kensington confirmó que el segundo en la línea de sucesión al trono británico ingresará a Eton College, uno de los establecimientos educacionales más reconocidos del Reino Unido.

La decisión pone fin a su etapa en la preparatoria Lambrook School y marca el inicio de una nueva experiencia para el joven de 12 años, quien seguirá los pasos de varios integrantes de la familia real que también pasaron por las aulas del prestigioso internado.

Cómo es Eton College

Fundado en 1440 por el rey Enrique VI, Eton College comenzó como una institución destinada a educar gratuitamente a niños de escasos recursos. Con el paso de los siglos se convirtió en uno de los colegios más prestigiosos del mundo.

Actualmente, el establecimiento destaca que busca "ofrecer oportunidades a alumnos de todos los orígenes".

Sin embargo, el costo de estudiar en Eton refleja el nivel de exclusividad de la institución. De acuerdo con los antecedentes disponibles para el período académico 2025-2026, la matrícula anual ronda los US$80 mil, equivalentes a cerca de 75 millones de pesos chilenos.

Según la información del colegio, desde 2002 los postulantes deben pasar por entrevistas, pruebas y presentar referencias para obtener un cupo.

Además de la formación académica, el colegio combina actividades deportivas, culturales y de desarrollo personal. En tanto, la imagen de su uniforme ha caracterizado a Eton por generaciones; los estudiantes utilizan un tradicional conjunto de chaqueta negra, chaleco y pantalones a rayas.

Un colegio con tradición real

Ubicado en Windsor, Eton College recibe a estudiantes de entre 13 y 18 años y cuenta con alrededor de 1.350 alumnos.

Se trata de un establecimiento exclusivamente masculino y de régimen interno, donde todos los estudiantes viven dentro del campus durante el año escolar.

Entre sus exalumnos figuran el príncipe William y el príncipe Harry, además de otras generaciones vinculadas a la familia real británica. De esta manera, George continuará una tradición que se ha mantenido por décadas.

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