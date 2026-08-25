"Una despedida sin decir adiós": Quedó atrapado a 40 metros de altura y grabó sus posibles últimas palabras a sus hijos y esposa

25 ag. 2026 - 10:53 hrs.

¿Qué pasó?

Un trabajo rutinario terminó convirtiéndose en una pesadilla para AJ Gow. El electricista estadounidense quedó atrapado durante más de seis horas dentro de un letrero de unos 40 metros de altura en una gasolinera de Illinois. Convencido de que podía no salir con vida, decidió grabar un mensaje para su esposa y sus hijos.

El hecho ocurrió el pasado 23 de julio en Wilmington, a una hora al suroeste de Chicago. Gow realizaba labores de mantenimiento cuando la plataforma elevadora en la que trabajaba sufrió una falla y dejó de funcionar.

El calor comenzó a complicar la situación

El trabajador se encontraba dentro de la estructura cuando comenzó a sentir los efectos de las altas temperaturas.

“Hacía mucho calor. No corría nada de aire, así que mandé a mi compañero a bajar. Le dije: ‘Ve a buscarme agua y mi ventilador a pilas’”, contó Gow a ABC 7 Chicago.

El problema fue que, cuando su compañero intentó regresar, el elevador volvió a fallar. Gow quedó solo en el interior del letrero mientras los intentos por reparar la plataforma no daban resultado.

Después de unas cuatro horas sin agua, comenzó a sentirse cada vez peor. Fue entonces cuando pidió que llamaran a los servicios de emergencia.

“Al final empecé a sentirme fatal. Y le dije a mi compañero de trabajo: ‘Llama a los servicios de emergencia’. Le dije: ‘No me importa lo que tengas que hacer, sácame’”, relató.

Grabó una despedida a su familia

Mientras esperaba el rescate, el temor de no poder salir aumentó. Gow decidió entonces grabar mensajes para su familia.

“En ese momento, la cosa se puso tensa. Quiero decir, me estaba asustando de verdad y no sabía qué iba a pasar. Y sí, estaba muy nervioso”, recordó.

El trabajador explicó que no quería dejar a su esposa e hijos sin un último mensaje en caso de que algo ocurriera.

“Dios no lo quiera, si algo llegara a suceder, serían mis últimas palabras. Así que, en esencia, una despedida sin decir adiós”, señaló.

Bomberos no podían llegar hasta él

Los equipos de emergencia llegaron al lugar, pero sus escaleras alcanzaban unos 30 metros, por debajo de la altura a la que se encontraba Gow.

Finalmente, las autoridades consiguieron otro elevador en una obra ubicada a unos 27 kilómetros de distancia. La máquina llegó hasta la gasolinera escoltada por la policía y permitió concretar el rescate.

Gow incluso alcanzó a hacer un gesto de aprobación con el pulgar hacia un helicóptero de noticias que sobrevolaba el lugar. Las imágenes del momento terminaron viralizándose.

“No estaba preparado para que tuviera tanta repercusión. No tenía ni idea de que iba a estar atrapado aquí tanto tiempo, ni de que iba a encontrarme en una situación así”, dijo.

Regresó a trabajar tras el rescate

Gow no sufrió lesiones, pero presentó una deshidratación severa y tuvo que ser hospitalizado.

Tras recuperarse, volvió a trabajar en la reparación de letreros eléctricos. Con el paso de los días, asegura que puede recordar el episodio y “reírse de ello”, aunque ahora tiene una regla clara para sus jornadas laborales: permanecer siempre dentro de la cesta de su elevador.