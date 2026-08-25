"Hay un dolor muy profundo detrás...": Cony Capelli se sincera sobre su intensa lucha contra las adicciones

25 ag. 2026 - 11:02 hrs.

Cony Capelli volvió a hablar públicamente sobre uno de los períodos más complejos de su vida y reconoció que su proceso para mantenerse alejada del consumo de sustancias no ha sido lineal. La bailarina reveló que ha tenido recaídas durante su rehabilitación, aunque aseguró que estas experiencias no significan volver al punto de partida.

La ex chica reality abordó el tema durante una conversación en un programa de CHV, donde compartió junto a Princesa Alba, Kike Acuña y Agustín Maluenda, conocido como Pastelito, donde entregó detalles de las dificultades que ha enfrentado y de los cambios que ha debido realizar en su vida para mantenerse alejada del consumo.

Uno de los aspectos que más destacó fue la manera en que decidió enfrentar su recuperación: dejó de pensar en un “nunca más” y comenzó a concentrarse en una decisión mucho más inmediata: “Hoy no voy a consumir”.

Cony Capelli y su reflexión sobre las recaídas

Durante la conversación, la bailarina explicó que, desde su experiencia, las adicciones están relacionadas con un componente emocional que va mucho más allá del consumo de una sustancia.

“Las adicciones para mí siempre esconden una pena muy grande, hay un dolor muy profundo detrás de la persona que tiene esa enfermedad”, sostuvo.

Capelli también planteó que dejar de consumir no necesariamente significa que los problemas que están detrás de una adicción desaparezcan: “Es difícil porque muchas veces incluso no puedes dejar la sustancia, pero esa pena, si tú no la tratas, se va a trasladar a otras áreas de tu vida”, explicó.

A esto agregó una dificultad que, según relató, también ha debido enfrentar durante su proceso: el prejuicio y la pérdida de confianza por parte de otras personas: “También está el tema del prejuicio porque cuesta mucho que la gente vuelva a confiar en ti después”, afirmó.

“Tengo que ser muy precavida con quiénes me junto”

La recuperación también ha implicado cambios importantes en el entorno de Capelli. La bailarina reconoció que actualmente debe ser especialmente cuidadosa con las personas con las que se relaciona.

“Yo tengo que ser muy precavida con quiénes me junto, yo no me puedo juntar con personas que tengan algún tipo de consumo, es cambiar tu vida en un 100%”, señaló.

Pese a las dificultades, aseguró que actualmente atraviesa un momento positivo y que logró transformar una etapa compleja de su vida en una experi encia que le permitió comenzar de nuevo.

“Yo hoy me siento súper bien, súper tranquila, muy feliz y, definitivamente, fue un capítulo que me golpeó, pero que me hizo resurgir”, expresó.

La estrategia de Cony Capelli para mantenerse alejada del consumo

Uno de los momentos más personales de su relato ocurrió cuando explicó la estrategia que utiliza para enfrentar el día a día.

Capelli contó que intentar imaginar una vida completa sin consumir le provocaba ansiedad, por lo que decidió cambiar su manera de abordar la recuperación y concentrarse únicamente en el presente: “A mí no me funcionó decir ‘yo nunca más voy a consumir’, a mí me servía decir ‘yo hoy no voy a consumir’”, relató.

La bailarina fue enfática en señalar que una rehabilitación no necesariamente es un proceso perfecto y reconoció abiertamente que ha enfrentado recaídas: “Una rehabilitación no es perfecta, y yo sí he tenido recaídas”, confesó.

Sin embargo, Capelli aseguró que esas experiencias no significan que su proceso sea igual al que vivió anteriormente y cerró su reflexión con una frase que resume su actual perspectiva: “Sí puedo decir que nunca va a ser igual que antes”.