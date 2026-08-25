Sigue EN VIVO el react de Volverías con tu ex? 2: Mateucci revelará el gran secreto de Nico Solabarrieta

25 ag. 2026 - 21:30 hrs.

Una nueva e intensa noche se vivirá Volverías con tu ex? 2 y podrás seguir todo lo que sucederá a través del react a través de nuestra señal digital, a través de YouTube en @megaoficial.

Danilo 21, Eskarcita y Poli Flores se encargarán de comentar todos los pormenores de las actividades, además de leer a los usuarios del querido chat, quienes podrán interactuar con lo que sucederá a través de las pantallas de Mega.

¿Qué pasará esta noche en el reality?

Esta noche en Volverías con tu ex? 2, Mariano y Mateucci tendrán una conversación sobre el cambio de actitud de Nicolás Solabarrieta desde que retomó su relación con Guarén. "Nico se ha dado vuelta como una media, siento que ella lo tiene tan agarrado de los huevos, ahora están durmiendo abrazaditos", comentará Mariano, mientras Luis irá más lejos y revelará que Nicolás tendría una novia afuera del reality que ya conoce a su familia.

Mateucci también cuestionará la coherencia de Solabarrieta al defenderla públicamente cuando él mismo habría sido el primero en hablar mal de ella. "¿Quién se encargó de darle mala publicidad a la Guarén? Él. Llena la cabeza hablando mal de la otra y después la defiende, pero es él el que habla mal de ella, no nosotros", afirmará Luis, dejando en evidencia las contradicciones de su compañero.

El tono cambiará por completo cuando Ludmila y Kaoto protagonicen una romántica cita en el patio, donde ambos se sinceraron sobre el momento en que surgió la atracción. "¿Cuándo me miraste con otros ojos?", le preguntará él. "Cuando ustedes hicieron el asado con Julio y me dije ¿por qué me pone fotos en todas?", responderá ella, mientras Kaoto recordará que todo comenzó "la primera vez que dormimos juntos en la Cabaña, ahí partimos como una conexión astral ancestral".

Cuándo y dónde ver Volverías con tu ex? 2 en vivo

El capítulo de esta noche de Volverías con tu ex? 2 se emite por Mega. El programa puede seguirse en vivo y de forma gratuita a través de Mega.cl y en el canal de YouTube MEGA Oficial.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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