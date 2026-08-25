Mateucci revela supuesto romance de Nicolás Solabarrieta fuera de "Volverías con tu ex? 2"

25 ag. 2026 - 17:31 hrs.

Una conversación sobre Nicolás Solabarrieta terminará con una inesperada revelación en " Volverías con tu ex? 2". Luis Mateucci aseguró que el participante tendría una relación sentimental fuera del encierro y que su entorno familiar ya conocería a la supuesta pareja.

Todo comenzó durante una conversación entre Mateucci y Mariano, quienes comentaban el cambio que, según ellos, ha mostrado Nicolás desde que retomó su relación con Guarén.

“Nico se ha dado vuelta como una media. Te juro que siento que ella lo tiene tan agarrado de los huevos; ahora están durmiendo abrazaditos, no lo puedo creer”, comentó Mariano.

Fue entonces cuando Mateucci entregó el supuesto antecedente sobre la vida de Solabarrieta fuera del programa: “Tiene una novia afuera, loco, ya la conoce la familia, todo”.

El cruce por la relación con Guarén

Mateucci también explicó por qué decidió mencionar un asunto relacionado con la vida personal de Nicolás, pese a reconocer que se trataba de un tema externo al encierro.

“Yo le voy a pedir disculpas hasta por ahí no más porque sé que saqué temas de afuera, pero él arrancó, porque si él tenía conmigo un tema de afuera, ¿por qué no me llamó?”, sostuvo.

El argentino aseguró, además, que la información que maneja sobre la supuesta relación proviene del propio Nicolás y cuestionó la forma en que este se ha referido a Guarén dentro del reality.

“Llena la cabeza hablando mal de la otra (Guarén) y después la defiende, pero es él el que habla mal de ella, no nosotros. Nosotros no sabemos nada de su relación, si yo sé todo lo que sé es por él. ¿Quién se encargó de darle mala publicidad a la Guarén? Él”, afirmó.

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